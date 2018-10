Mourinho descarta la vuelta de Ibrahimovic al Manchester United

EFE | José Mourinho, técnico del Manchester United, descartó este viernes la vuelta del delantero Zlatan Ibrahimovic al Old Trafford.

Cuestionado sobre la necesidad de un delantero centro que compita con Romelu Lukaku, Mourinho dijo que "no es posible" la vuelta del atacante sueco y confió en que el belga rompa pronto su racha de ocho partidos sin marcar.

"Siempre siento que el próximo partido es el partido en el que va a marcar. Lo siento en cada encuentro. Un día marcará y entonces recuperará sus niveles de confianza, los cuales ahora mismo no están", explicó el luso.

En el encuentro de este domingo contra el Everton (15:00 GMT), Alexis Sánchez causará baja junto a Diogo Dalot y Marouane Fellaini, confirmó Mourinho.

"En este momento está teniendo problemas porque está lesionado y porque jugó contra el Chelsea para ayudar al equipo, pero su condición física no era buena y tuvo que parar. No estuvo disponible para el Juventus y no lo estará mañana", dijo.

"Ahora el punto es que físicamente esté en las mejores condiciones posibles, es el tipo de futbolista que necesita estar en forma para dar su mejor juego", aclaró Mourinho.

El entrenador, que puede contar con la vuelta al once de Jesse Lingard este fin de semana, criticó el parón de selecciones y la actitud de algunos equipos nacionales con sus jugadores. "Jugamos contra el Newcastle y nos fuimos al parón en un buen momento.

Después de dos semanas perdimos a Dalot, Fellaini, Alexis y McTominay. En algunos casos, las selecciones fueron muy profesionales y nos enviaron a los jugadores para que pudiesen empezar la recuperación rápido", agregó Mourinho.

"Otras no lo fueron y se quedaron a los jugadores sin nosotros saber el alcance de la lesión. Cuando los jugadores volvieron dos días antes del partido contra el Chelsea, no teníamos ni idea de qué les pasaba", finalizó el preparador portugués.