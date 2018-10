Fedebeis analizará si recorta a 5, los veteranos por equipo

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) se reunirá en diciembre próximo para definir y aprobar en plenaria el Reglamento que se utilizará en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2019.

Inicialmente, la Fedebeis informó que por medio de decisión mayoritaria aprobada en la Reunión Plenaria del 13 de octubre pasado sólo se permitiría cinco (5) peloteros mayores de 30 años en los rosters de los equipos que verán acción en este torneo. Lo que provocó que algunos fanáticos y comunicadores sociales mostraran su descontento.

Según la federación, la medida buscaba inyectar sangre nueva en los equipos y los obligaba a incluir peloteros más jóvenes en su plantilla.

Pero, en un comunicado emitido ayer por la Fedebeis, se pospone la medida y se señala que “las propuestas que se presentaron por el bienestar del béisbol en la pasada Reunión Plenaria para el béisbol mayor pasaron para ser analizadas en una Comisión que emitirá sus criterios sobre cada planteamiento expuesto por los presidentes de ligas”.

Con esta decisión se incluirían a los refuerzos extranjeros dentro del grupo de los 5 mayores de 30 años. Para el periodista deportivo, David Salayandía, esta acción tuvo que replegarse por parte de la Fedebeis.

“Es un tema que no iba a prosperar porque no me parece que es la mejor manera de tratar de darles la oportunidad a la selección. Lo que tienen que hacer los presidentes de liga es seguir trabajando sus categorías menores para sacar mejores peloteros”, dijo.

Las propuestas que quedaron en firme fueron las del Reglamento Juvenil 2019, las cuales dejan claro el sistema de campeonato y que cuenta con la incorporación de una Pretemporada desde el 14 de diciembre y de 12 días de duración.