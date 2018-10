Dos invictos en liga Kiwanis de football americano 2018

Este fin de semana se confirmaron dos lideres e invictos de la Liga Kiwanis de Football Americano.Son las Panthers del Instituto Atenea (3-0), en el Flag Varsity Femenino; y AIP Fighting Owls, en la Mini Contact Masculino. Las Panteras derrotaron a Las Esclavas Slaves (0-2) por 6 a 0, y dejaron su marca de 3 victorias y 0 derrotas. Los búhos de la AIP se impusieron a los Black Tigers, 56 a 0, En tanto, en la Mini Flag Femenino, La Salle Spartans superaron a Balboa Dragons, 19 a 6; Black Tigers venció a AIP Fighting Owls, por 7 a 6, una mínima diferencia que fue capitalizada mediante punto extra obtenido por María Vallarino.Kiwanis Kolts derrotó a Brader Raiders por 6 -0. Los próximos partidos serán el 13 de octubre, desde las 3:00 p.m: Black Tigers (1-1-1) vs Kiwanis Kolts (1-1); Brader Raiders (2-1) vs La Salle Spartans (1-2) y Balboa Dragons (0-2) vs ECP Mighty Eagles (1-0-1).RedacciónTwitter: @metrolibreptyInstagram: metrolibrepty