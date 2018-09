Córdoba es baja en Costa del Este

El delantero Ronaldo Córdoba, quien tiene una orden de prohibición de salida del país por estar supuestamente vinculado en un caso de robo ocurrido el pasado 22 de agosto en un restaurante ubicado en el corregimiento de Bella Vista, no seguirá en las filas del Costa del Este FC, equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), según confirmó ayer el gerente deportivo del club, el brasileño Felipe Borowsky.“Nosotros le dimos la opción a Ronaldo Córdoba de ir a una rehabilitación a Hogares Crea y aparte Costa del Este se encargaría de su rehabilitación y de la pensión de su familia y el jugador dijo no. Por lo tanto, no nos queda otra opción que darlo de baja”, dijo Borowsky en una entrevista con Somos La Sele Radio que se transmite por TVN Radio.