Federación Colombiana Fútbol pide no revelar información de reventa entradas

EFE | La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) interpuso una acción de tutela (recurso de amparo) para que un juez "prohíba" que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) revele información sobre el caso de reventa de entradas para los partidos de las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

Así lo informó hoy la SIC, que en un mensaje divulgado en Twitter señaló que la FCF presentó el recurso, que calificó de "insólito", para que un juez le prohíba a esa entidad "dar información a medios de comunicación sobre el caso de reventa masiva de boletas".

"La Superintendencia defenderá el derecho de colombianos a estar informados y a la libertad de prensa", agregó la información.

El pasado 30 de julio, esa entidad formuló cargos a la Federación y a las empresas Ticketshop y Ticketya por la "desviación masiva" de entradas para los partidos de eliminatorias luego de más de 10 meses de investigaciones.

Según la entidad, las empresas implicadas planearon y diseñaron junto a la Federación una "estrategia" para desviar las entradas de los partidos en los que la selección Colombia de fútbol ofició de local y revenderlas a precios superiores.

Ante esta situación, la FIFA abrió una investigación preliminar a la FCF y la presidenta del Comité de Ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, María Claudia Rojas, dijo que si se comprueba el vínculo se proseguirá a una siguiente instancia.

"Si de lo contrario se considera que no tiene relación, se cerrará el expediente", afirmó Rojas en agosto pasado. Frente a las declaraciones de la SIC por la tutela, la FCF aseguró en Twitter que esa entidad "confunde el derecho de informar con su obligación de no prejuzgar y no condenar cuando no se ha ejercido el derecho de defensa".

"La Federación Colombiana de Fútbol únicamente litigará ante los tribunales pertinentes", añadió la FCF.