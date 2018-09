Falta de ritmo de la selección de baloncesto de Panamá preocupa a su técnico

EFE | El técnico español de la selección mayor de baloncesto de Panamá, Manuel Hussein, señaló hoy a Acan-Efe que la falta de ritmo de sus dirigidos le preocupa de cara a los partidos eliminatorios frente a Puerto Rico y Estados Unidos.

"Estamos lejos del mejor nivel mostrado al comienzo de las eliminatorias, por una sola razón: la mayoría de los jugadores llevan dos meses sin jugar, la última ventana fue en julio. Hay algunos jugadores que no juegan desde el 2 de julio y otros más tiempo", indicó Hussein.

El técnico panameño agregó que "llevamos entrenando tres semanas y nuestro mayor problema es que estos dos juegos son parte de la pretemporada de algunos jugadores".

"Es decir que ahora están cogiendo ritmo, no, sino que ahora se están poniendo en forma y luego tomarán ritmo. Contra Uruguay y Argentina, en julio, el equipo estaba en ritmo porque estaban jugando en sus clubes, en sus respectivas ligas", señaló.

Hussein señaló que es difícil combatir este problema, pero de todas maneras saldrán a "competir lo mejor posible". "Que significa competir lo mejor posible, bueno luchar por la victoria contra Puerto Rico y Estados Unidos, es como lo veo", expresó.

Apuntó que esperan hacer lo mejor que puedan en estos dos duelos de la eliminatoria hacia el Mundial China 2019. "Estamos en la recta final de la clasificación, ya no hay equipos de nivel medio, todos son equipos de nivel alto, entonces tampoco me excusare en quien ha estado y quien no, saldremos a hacer lo mejor posible en cada partido", dijo.

La selección de Panamá se medirá a su similar de Puerto Rico el viernes próximo en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, para luego recibir a los Estados Unidos, el 17 del mismo mes, en la Arena Roberto Durán, en la ciudad panameña.