Nuñez sin miedo ante Davis

"No le tengo miedo a Gervonta Davis. Lo respeto, pero estoy haciendo el mejor campo de entrenamiento de mi carrera, porque la lucha es en su ciudad natal y no quiero que los jueces tengan que trabajar.

[Davis] es un boxeador de buena velocidad y potencia, pero eso no me asusta. Espero que hagamos una gran pelea y que no haya excusas después de que le gané".

Así se expresó el púgil panameño Ricardo ‘El Científico’ Núñez sobre su rival de este sábado en el Royal Farms Arena de Maryland, EE.UU., el estadounidense y campeón junior de peso ligero de la AMB, Gervonta Davis. Núñez, de 25 años, ha ganado sus últimas 10 peleas, nueve dentro de la distancia, pero este es un gran salto en la competencia.

El retador está entrando en la guarida del león y se espera muy poco de él. "Definitivamente, el favorito es el campeón", dijo Núñez. "El protegido de la promoción y el conocido [de Floyd Mayweather Jr.], pero después del 27 de julio, el mundo sabrá quién es Ricardo Núñez".

"Es la oportunidad que he estado esperando por mucho tiempo", dijo Núñez (21-2, 19 nocauts) a The Ring a través de su promotor Rogelio Espino de Promociones Y Eventos del Istmo.

En esa misma cartelera, el ex-campeón mundial panameño Jezreel Corrales hará su regreso al tinglado estadounidense ante el local Ladarius ‘Memphis' Miller.