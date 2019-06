Joya panameña llegó a México con mentalidad de hacer las cosas bien

El panameño Ángel Orelien aterrizó ayer a suelo mexicano para unirse al club Cruz Azul en fuerzas básicas. Orelien, quien disputó la Copa Mundial de la FIFA U20 en Polonia con Panamá, fue asediado por decenas de reporteros que cubrieron su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, deseosos de conocer a la llamada ‘joya del fútbol panameño’.

El chico de 18 años afirmó que "no me comparo con (Diego) Lainez, es un gran jugador, lo vi de cerca; lo he enfrentado varias veces en inferiores, él tiene sus características y yo las mías. Es emocionante, pero no le comparo con él".

Agregó que su objetivo es brincar y ganar un título en primera división, por lo que intentará hacer una buena pretemporada para ser tomado en cuenta por Pedro Caixinha, técnico del primer equipo. El jugador se dijo preparado para la presión del club b cruzazulino y manifestó que "por ahí sé que tienen muchos años de no ganar títulos".