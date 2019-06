Selección panameña de fútbol se instala en Minneapolis para la Copa de Oro 2019

El combinado panameño se encuentra desde ayer lunes en el hotel Delta Marriot de la ciudad de Minneapolis, Minnesota, donde se hospedará por los próximos días e igualmente afinará detalles para su estreno en Copa Oro de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf), el próximo martes 18 de junio ante Trinidad y Tobago.





Esta es la novena vez que el equipo nacional acude a esta cita. “Estamos motivados y enfocados con los 23 seleccionados en hacer un buen torneo. Tras los partidos de preparación sostenidos y más allá de los resultados se ha ganado aprendizaje y experiencia que nos van a servir para enfrentar esta competencia”, expresó el técnico canalero Julio Dely Valdés.



Tras el considerable viaje con escala en Houston el conjunto tendrá como prioridad el descanso, por lo que hoy (martes) llevará a cabo su primera sesión en las instalaciones de National Sport Center a las 6:30 p.m.

Selección nacional de Panamá

Porteros



Luis Mejía (Club Nacional de Fútbol, Uruguay)



José Calderón (Deportivo Guastatoya, Guatemala)



Orlando Mosquera (Tauro FC, Panamá)



Defensas



Eric Davis (FC DAC 1904, Eslovaquia)



Kevin Galván (Sporting SM, Panamá)



Fidel Escobar (Sporting SM, Panamá)



Adolfo Machado (The Strongest, Bolivia)



Harold Cummings (San José Earthquakes, Estados Unidos)



Román Torres (Seattle Sounders FC, Estados Unidos)



Michael Amir Murillo (Red Bulls NY, Estados Unidos)



Francisco Palacios (San Francisco FC, Panamá)



Volantes



Alberto Quintero (Club Universitario de Deportes, Perú)



Édgar Yoel Bárcenas (Real Oviedo, España)



Marcos Sánchez (Tauro FC, Panamá)



Armando Cooper (Maccabi Petah-Tikvah F.C., Israel)



Aníbal Godoy (San José Earthquakes, Estados Unidos)



José Luis Rodríguez (Deportivo Alavés B, España)



Omar Browne (Montreal Impact, Canadá)



Delanteros



José Fajardo (Al-Kawkab, Arabia Saudí)



Rolando Blackburn (The Strongest, Bolivia)



Gabriel Torres (Club Universidad de Chile, Chile)



Abdiel Arroyo (Deportivo Árabe Unido, Panamá)



Valentín Pimentel (CD Plaza Amador, Panamá)



Cuerpo técnico



Julio Dely Valdés (Director Técnico)



Jorge Dely Valdés (Asistente Técnico)



Julio Rodríguez (Preparador Físico)



Alfonso de Moya (Preparador de Porteros)



Jordan Dely (Analista de Video)



Tobías Cedeño (Utilero)



Maycool Castañeda (Utilero)



Cuerpo Médico



Gerinaldo Martínez (Doctor)



Juan Carlos Andrión (Fisioterapeuta)



Eric Arosemena (Fisioterapeuta)



Esteban Maya (Fisioterapeuta)



Administrativos



Cristian Núñez (Gerente de Selecciones)



Pedro Núñez (Gerente de Selecciones)



Ramón Cardoze (delegado)



Prensa y Comunicaciones



Isaac Castillero (Oficial de Prensa)



Cristopher Castagnet (Camarógrafo)



Kelvin Flores (Camarógrafo)



Grupos Copa Oro



Grupos A: México, Canadá, Martinica y Cuba

Grupo B: Costa Rica, Haití, Nicaragua y Bermuda

Grupo C: Honduras, Jamaica, El Salvador, Curazao

Grupo D: Estados Unidos, Panamá, Trinidad y Tobago y Guyana



Calendario de Panamá



Martes 18 de junio, Panamá vs. Trinidad y Tobago (Allianz Field, Minneapolis, 6:30 p.m.)

Sábado 22 de junio, Guyana vs. Panamá (Firstenergy Stadium, Cleveland, 4:30 p.m.)

Miércoles 26 de junio, Panamá vs. Estados Unidos (Children’s Mercy Park, 8:00 p.m.)