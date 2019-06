Durant sufre lesión en tendón de Aquiles en su regreso en Final de NBA

El estelar alero de los Golden State Warriors Kevin Durant sufrió una lesión en el tendón de Aquiles este lunes durante la victoria 106-105 de su equipo frente a los Toronto Raptors en el quinto juego de la Final de la NBA.El jugador hacía su regreso a la cancha tras casi un mes de baja por una lesión en la pantorrilla.Durant, que se marchó con 11 puntos en sus 11 minutos en cancha, se desplomó al principio del segundo cuarto y abandonó el Air Canada Centre antes de acabar el encuentro en muletas y con una bota protectora."Kevin tiene una lesión en el tendón de Aquiles. No sabemos la extensión de la misma. Se le hará una resonancia mañana", confirmó con lágrimas en los ojos el mánager general del equipo, Bob Myers."No creo que haya que culpar a nadie pero sé cómo es este mundo y si hay que culpar a alguien, que sea a mí. Kevin Durant ama jugar al básquetbol. Es una de las personas más incomprendidas (que hay). Es un gran compañero, una gran persona y no es justo. Me siento afortunado de conocerle. No tengo información de lo que tiene hasta que le hagamos la resonancia pero la gente que trabaja con él son buena gente", agregó.Los Warriors se hicieron con la victoria 106-105 y continúan con vida en la eliminatoria en busca de su cuarto anillo en los últimos cinco años.Durant, el máximo anotador en playoffs de Golden State con 34,2 puntos por partido y el Jugador Más Valioso (MVP) en las últimas dos finales de la NBA, había estado fuera por casi un mes con una lesión en la pantorrilla derecha.