Los mejores prevalecen a punta de goles en los cuartos de final de la LFF

Diferencias marcadas en cancha del Tauro FC, SD Atlético Nacional, CD Universitario y SD Panamá Oeste, que salieron airosos en sus respectivos duelos de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2019 de la Liga de Fútbol Femenino.



Resultados



En el estadio Los Milagros, Tauro FC venció a Aliadas FC, 0-5 con las anotaciones de Lineth Cedeño (39’ y 84’), Maryorie Pérez (42’), Aldrith Quintero (88’) y Whitney De Obaldía (89’).





Por su parte, el SD Atlético Nacional superó a Leones de América, 1-6 en el estadio Maracaná. Los goles fueron de Natalia Mills (8’ y 68’), Kenia Rangel (33’), Gloria Sáenz (41’ y 56’) y Kimberly Chang (90+1). Descontó por las felinas Ana Vergara (38’).





La goleada de la jornada la propinó el CD Universitario a Colón C-3 al imponerse 0-14 en el Armando Dely Valdés. Las anotaciones fueron de Katherine Castillo (4’ y 30’), Erika Hernández (5’ y 45’) Karla Riley (14’ y 68’), Laurie Batista (36’, 47’ y 75’), Carla Humera (63’), Wendy Natis (73’), Yerenis De León (83’) y Emely Dow (84’ y 87’).





Mientras que en el estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia el SD Panamá concretó con goles su buen fútbol para imponerse a Sporting SM por 2-6, siendo Anuvis Angulo la jugadora del partido con cuatro dianas (38’, 39’ 41’ y 70’), completaron la goleada Ivonne Fernández (26’) y Yarineth Samaniego (65’).





Los tantos rojinegros cayeron con un autogol de Onelys Alvarado (45’) y Shayari Camarena (82’).





De esta forma los cuatro equipos mejor clasificados en la primera fase parten con ventaja en esta etapa definitoria.





Juegos de vuelta, jueves 30 de mayo



Tauro FC vs. Aliadas FC (Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia, 7:00 p.m.)

SD Atlético Nacional vs. Leones de América (Maracaná, 5:00 p.m.)

CD Universitario vs. Colón C3 (Maracaná, 8:00 p.m.)

SD Panamá Oeste vs. Sporting SM (Agustín ‘Muquita’ Sánchez, 7:00 p.m.)