El inglés Ben Taylor lidera después de 54 hoyos en el Panamá Championship

El inglés Ben Taylor usó hoy un 1-bajo 69 para obtener una ventaja de un golpe en la ronda final de mañana en el Panamá Championship 2019. Los jugadores enfrentaron condiciones firmes y rápidas en el Club de Golf de Panamá con vientos con ráfagas de hasta 28 millas por hora.

Taylor comenzó la semana con un par par 70 y 5 bajo 65 en sus primeras dos rondas, tomando una ventaja de un disparo en la tercera ronda. Comenzó la tercera ronda con un birdie en el No. 2, pero tenía bogeys en los números 8 y 9 para cerrar la parte frontal. Taylor se recuperó con los birdies en los números 11 y 12 y se mantuvo firme en la recta final para terminar el día en 1-under, a pesar de no tener su mejor desempeño en los greens.

"Jugué sólido hoy y realmente podría haber sido mucho más bajo. Hice muchos buenos tiros, lo que es muy importante en el viento", dijo Taylor. “Hoy fue uno de esos días en los que quieres mantenerte en el torneo y ejecutamos bien el plan de juego. Fue una pena que tuviéramos un par de bogeys allí, pero este es ese tipo de campo de golf y eso va a suceder ", agregó.

Taylor tiene un lugar en el lugar 66 y un corte perdido en dos aperturas previas en el Panamá Championship. El nativo de Epsom, Inglaterra, se siente cómodo con los vientos en Panamá, habiendo crecido jugando en condiciones similares.

"Sabíamos que iba a hacer mucho viento y sabíamos que el viento iba a ser en la misma dirección", dijo Taylor. "Sólo tratamos de no ser codiciosos por ahí. "No quería hacer nada diferente a lo que hice en los últimos dos días, y lo hemos logrado hoy".





Taylor, quien ya tiene dos top 25 en lo que va del año, viene de un T18 en Bogotá, donde obtuvo su primera victoria en el Web.com Tour la temporada pasada. Cuando se le preguntó sobre la victoria en 2018, Taylor mencionó la confianza que le brinda a su juego.





"Es solo que obviamente lo he hecho antes, así que no es nuevo para mí ahora, lo que ciertamente aumenta el factor de comodidad", dijo Taylor. "Solo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y me concentraré en una toma a la vez".





Sentado detrás de Taylor está el novato de Web.com Tour, Carl Yuan, quien está solo en segundo lugar con 5 bajo. Yuan, quien comenzó el día T6, usó cinco birdies, incluyendo uno en el 18, para separarse de un grupo de jugadores en T3.





"Lo manejé bastante bien y siempre estaba en juego y realmente no tenía que pegar ningún ponche de salida o tiros de recuperación", dijo Yuan. "Lo estoy golpeando bastante bien y mi lanzamiento es bastante sólido. No es tan fácil de hacer, especialmente con este viento. Tienes que poner la bola en la calle para darte oportunidades de ir por ella ".





Yuan está haciendo su cuarto inicio en el Tour de Web.com esta semana y ya tiene dos top-25 en esta temporada. A pesar del gran escenario, el jugador de 21 años no está proyectando vibraciones nerviosas en la ronda final del domingo.





"Es solo otro día de golf mañana", dijo Yuan. "A veces me relajo demasiado jugando y me divierto mucho. No hay mucho de lo que deba preocuparme. Es solo otro día y tengo que jugarlo tiro a tiro y solo ver cómo va".





Cameron Percy, Tyler McCumber, Derek Ernst y Mickey DeMorat se sientan en la T3, a dos golpes de ventaja.

Fuente: PGATOUR.COM

Foto: PGATOUR.COM