Tauro y Alianza buscarán su primer triunfo

La segunda jornada del Torneo Clausura 2019 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa hoy (7:00 p.m.) con el partido entre el Tauro FC, campeón defensor, y el Alianza FC.

Los taurinos vienen de perder (1-0) en su debut el pasado viernes ante el Árabe Unido, en el Estadio Armando Dely Valdés, de la Ciudad de Colón, en la Costa Atlántica. En la tabla de clasificación se ubican en el séptimo puesto, sin unidades.

Por su parte, los 'verdolagas' también cayeron en su estreno como locales (3-0) el pasado sábado contra el Club Deportivo Universitario, en el Estadio Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia, de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz. La goleada recibida en su primer encuentro los tiene ubicado en la novena casilla, sin puntos.

Ayer, el Árabe Unido (1°) abrió la segunda fecha del campeonato derrotando como visitante (2-3) al Santa Gema FC (10°), en un partido muy intenso y de muchas emociones en el Estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez, ubicado al oeste de la capital del país.

Marcos Mayorga adelantó al Santa Gema (33) tras una jugada a balón parado. Tras el descanso, Abdiel Arroyo logró igualar las acciones para el Árabe Unido a través de un tiro penal (63), antes que Abdul Louis pusiera otra vez en ventaja a los de Arraiján, también de penal (72).

Luego de verse abajo en el marcador, los colonenses se volcaron al ataque en busca de la remontada y lo lograron por intermedio de José 'Pibe' González (77), que definió tras ser asistido por Alexis Palacio en una gran jugada colectiva, y el colombiano Mauricio Castaño (87), que ejecutó un tiro libre de pierna izquierda que terminó paseándose por todo el centro del área y colándose en el arco para el 3-2 definitivo.

Tras este resultado, el Árabe Unido suma seis puntos para colocarse líder provisionalmente, a espera del resto de los partidos de la segunda fecha.

ML | Abdiel Arroyo celebra el empate parcial 1-1 del Árabe Unido ante el Santa Gema.

Mañana se completará la jornada con tres partidos simultáneos (6:00 p.m.): Costa del Este FC (8°) vs. Club Deportivo Universitario (3°); en el Estadio Rommel Fernández; Sporting San Miguelito (2°) vs. San Francisco FC (6°), en el Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia; y Club Atlético Independiente (5°) vs. Plaza Amador (4°), en el Agustín 'Muquita' Sánchez, de La Chorrera.

