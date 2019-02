Copa Rommel inicia este domingo en Antón con cuatro partidos

Con cuatro partidos inicia este domingo la edición XXII de la Copa Rommel Fernández, torneo anual en el que participan los equipos aficionados campeones y subcampeones de cada liga provincial que conforman la FEPAFUT, así como los de la Liga Distritorial de San Miguelito.



El estadio El Ciruelito en Antón será el escenario de la primera jornada de la Zona 2, la cual comprende a las Ligas Provinciales de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.





La jornada inicia desde las ocho de la mañana con el cotejo que protagonizarán los representativos de Barriada FC (Coclé) y Santa María FC (Herrera).





Los tres partidos restantes serán: San Pablo FC (Herrera) vs. Atlético La Peña (Veraguas); El Cocal FC (Los Santos) vs. Cañacillas FC (Veraguas), y Élite FC (Coclé) vs. Alianza Shadeys (Los Santos).





Resto de las zonas

La zona 1 (Colón, Panamá Este, Panamá Oeste, Darién y San Miguelito) y la zona 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Chiriquí Occidente) iniciarán su accionar el 17 de febrero.





Equipos clasificados

Para la edición XXII de este torneo que se juega anualmente desde 1996, los equipos clasificados son los siguientes:



Bocas del Toro: Halcones FC y Lincoln Creek

Coclé: Barriada FC y Élite FC

Colón: Olympic Colón FC y Champions FC Academy

Chiriquí: Atlético Junior y Don Bosco FC

Chiriquí Occidente: Palmar FC y Juventud FC

Darién: Deportivo Darién y Jaqué Sector 3

Herrera: Santa María FC y San Pablo FC

Los Santos: El Cocal FC y Alianza (Shadeys)

Panamá Este: UMECIT FC, Pacora FC y CD Istmeño*

Panamá Oeste: Promesa de Dios FC y Real Chorrillito

Veraguas: Atlético La Peña y Cañacillas FC

San Miguelito: AD Orión y BaGoSo FC





*El CD Istmeño adquirió al Deportivo Municipal San Miguelito, equipo que descendió en la temporada anterior de la Liga Ascenso LPF., por lo que jugará esta edición de la Copa Rommel.





Por el ascenso

El ganador de este torneo obtiene el derecho de jugar en la Liga Ascenso LPF en la temporada que inicia a mediados del 2019.