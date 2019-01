Un club de la 11a división francesa le ofrece a Henry ser 2do entrenador

Poco después de ser despedido del Mónaco el exjugador francés Thierry Henry ha visto como aparecen algunas bromas sobre su carrera como entrenador.

La más destacada ha sido una en la que un club de tercera división regional que le ha ofrecido un cargo como ayudante de su entrenador, destacando que no podía ser el primer técnico de su equipo porque no pueden echar al preparador yendo segundos en la tabla.



A través de una carta publicada en sus redes sociales, el JS Distroff se ha interesado de forma cómica por la situación de un Henry que no ha tenido demasiada fortuna en su primera experiencia como jefe de un banquillo.



El club le ofrecería todo tipo de comodidades al ex futbolista y sería el encargado de, entre otras cosas, “despertar a los jugadores y organizar la barbacoa del equipo”. Además, según el conjunto, la posición no es de entrenador en jefe, pues no van a despedir al que ya tienen en su equipo sénior.

Henry ocupó por tres meses el banquillo del Mónaco, antes de cesarlo definitivamente este viernes y recontratar al técnico portugués Leonardo Jardim, quien era el entrenador antes de Thierry.





LINK ORIGINAL: Marca