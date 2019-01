Estados Unidos tiene su nómina definida para los amistosos contra Panamá y Costa Rica

El nuevo seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter citó este martes a 23 futbolistas para los amistosos que disputarán ante Panamá el próximo domingo 27 de enero en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona y contra Costa Rica el 2 de febrero en el Avaya Stadium de San José, California.

Los arqueros Alex Bono (Toronto FC) y Tyler Miller (LAFC), el defensor Justen Glad (Real Salt Lake) y el centrocampista Kelly Acosta (Colorado Rapids) integran el cuarteto de convocados que no quedaron dentro de la selección final, y han regresado de inmediato a sus respectivos clubes.

El defensor Greg Garza (FC Cincinnati) también quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión en uno de sus cuádriceps.

Esta es la lista definitiva de los convocados por Estados Unidos para los amistosos ante selecciones centroamericanas:



ARQUEROS: Sean Johnson (New York City FC), Zack Steffen (Columbus Crew SC)



DEFENSORES: Reggie Cannon (FC Dallas), Nick Lima (San Jose Earthquakes), Aaron Long (New York Red Bulls), Daniel Lovitz (Montréal Impact), Mark McKenzie (Philadelphia Union), Keegan Rosenberry (Colorado Rapids), Auston Trusty (Philadelphia Union), Walker Zimmerman (LAFC)



CENTROCAMPISTAS: Paul Arriola (D.C. United), Corey Baird (Real Salt Lake), Michael Bradley (Toronto FC), Russell Canouse (D.C. United), Marky Delgado (Toronto FC), Jonathan Lewis (New York City FC), Sebastian Lletget (LA Galaxy), Djordje Mihailovic (Chicago Fire), Cristian Roldán (Seattle Sounders FC), Wil Trapp (Columbus Crew SC)



DELANTEROS: Jeremy Ebobisse (Portland Timbers), Christian Ramirez (LAFC), Gyasi Zardes (Columbus Crew SC)

Fuente: futbolmls.com

Foto: AFP