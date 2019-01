Oficializan inducción de Mariano Rivera al Salón de la Fama

La cuenta de Twitter del Salón de la Fama de la MLB, “Baseball Hall”, posteó esta tarde “Welcome to the team, gentlemen. #HOF2019 (Bienvenidos al equipo, caballeros)”, con la foto de los expeloteros Mariano Rivera, Edgar Martínez y Mike Mussina, ataviados con la camiseta del ‘Hall of Fame’.

Ellos tres serán exaltados junto al fallecido Roy Halladay en Cooperstown el 21 de julio, además de Harold Baines y Lee Smith, seleccionados en diciembre pasado por un comité especial.

En una conferencia de prensa realizada en un hotel de Nuwva York, el "Hall of Fame" oficializó el ingreso de estos peloteros a la Clase 2019. Mariano hablo de su raíces, y dijo: “No puede ser que un pescador humilde de [de Puerto Caimito [La Chorrera, Panamá] esté en este momento aquí, orgulloso de ser de Panamá, ante la presencia de cientos y cientos de periodistas especializados en béisbol".

El 'cerrador más grande de todos los tiempos' militó 19 temporadas en la MLB (1995 a 2013), en un solo equipo, los Yankees de Nueva York y ganó cinco Series Mundiales, entre otros logros.

Rivera fue seleccionado ayer martes con un 425 boletos emitidos (se necesitaban 319 para ser inducido), el 100%, por la Asociación de Escritores de Béisbol en Estados Unidos (BBWAA). Un ingreso unánime que nunca en la historia del béisbol había ocurrido.