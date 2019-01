Mariano Rivera, elegante por fuera e implacable por dentro

Durante los tiempos de Mariano Rivera como jugador, éste creía como regla general, que no se debía fraternizar con los bateadores rivales. Durante los Juegos de Estrellas, era sumamente cortés con sus compañeros temporales, especialmente los lanzadores, pero no se mostraba realmente dispuesto a compartir con los sluggers.



Rivera, quien se convirtió el pasado martes en el primer jugador elegido de forma unánime al Salón de la Fama por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA, por sus siglas en inglés), creía que debía mantener sus emociones guardadas, tanto en el éxito como en el fracaso.



Cuando se ganaba, se debía actuar como si fuera el resultado esperado y si se perdía, nunca, jamás se debía permitir a un oponente pensar que habían logrado algo más que el mero hecho de ganar el partido de ese día.

Cuando los Diamondbacks invadieron el terreno para celebrar aquél famoso sencillo de Luis González que selló el destino de la Serie Mundial de 2001 en el Juego 7, Rivera abandonó el campo con el mismo ritmo como lo hizo en los cientos de ocasiones en las cuales aseguraba un salvado y se dirigía hacia el receptor para intercambiar un apretón de manos.



Su expresión realmente nunca cambió a medida que se acercaba al dugout de visitantes o cuando respondía a decenas de preguntas en el clubhouse luego de la conclusión del cotejo. Este era el rostro elegante de Rivera que los aficionados y oponentes conocieron y respetaron.



Sin embargo, todo era una fachada.



Una máscara. Que servía a fin de cubrir al monstruoso e implacable competidor que vivía dentro del diestro panameño. Cuando Rivera sea exaltado oficialmente en el Salón de la Fama este verano, los más grandes toleteros del mundo lo rodearán en el estrado, y si le dan a Mariano el suero de la verdad, ciertamente les dirá que pudo haber dominado a cualquiera de ellos en sus mejores días.



Conocí ese aspecto de Rivera en las cuatro temporadas en las cuales cubrí a los Yankees como reportero para el diario The New York Times. Rivera siempre era, de manera uniforme, sumamente cordial, de risa fácil y en mayor medida, siempre mesurado con sus palabras. Sin embargo, había momentos en los cuales el ambicioso y despiadado antagonista se escapaba de su humanidad.



Rivera lanzó por espacio de 141 entradas en la postemporada, aproximadamente el equivalente de dos temporadas regulares de trabajo para un relevista a tiempo completo y durante todo ese tiempo, permitió el gran total de dos jonrones. Jay Payton de los Mets conectó el segundo de estos batazos de circuito completo, durante la Serie Mundial del 2000, durante el transcurso de un rally que se quedó corto en el Juego 2. Rivera hizo 63 apariciones entre playoffs y Series Mundiales después de ello y no permitió otro.

