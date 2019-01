Stanziola por un cupo para los Panamericanos

El taekwondo nacional tiene fijadas este año sus altas expectativas en la atleta chiricana Natalia Stanziola.

La joven de 23 años, actualmente se entrena en Argentina mientras estudia la licenciatura en Nutrición en la Universidad de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires.

“Tengo mis entrenadores en Argentina y ellos me buscan los combates en los torneos que se celebran en ese país. Además, ya hay un acercamiento con las chicas de allá y eso me ayuda a estar en ritmo de combate e inclusive me fogueo con el equipo argentino”, dijo la taekwondista, que busca ir a los clasificatorios en República Dominicana, el 7 y 8 de marzo, para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La espigada deportista confesó que no siente presión alguna para enfrentar este reto que se le avecina.

Ella fue convocada para esta clasificación porque su compañera de equipo, Carolena Carstens, se lesionó la rodilla en 2018 y quedó fuera de competencia hasta que se pueda recuperar y volver a los combates.

