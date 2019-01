La Selección iniciará sus trabajos el 7 de enero

Gary Stempel, técnico interino de la selección de fútbol determinó el 7 de enero como fecha de inicio del primer microciclo de trabajos con el listado de jugadores que entregó a finales de 2018, informó la FEPAFUT.



Esto, con miras al amistoso ante EE.UU. del 27 de enero, en Arizona. Los jugadores deberán presentarse en el estadio Rommel Fernández desde las 6:00 am. Este microciclo será hasta el 11 de enero, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.



Stempel llamó a dos nuevos futbolistas a los entrenos para completar un grupo de 27 jugadores.

Se trata de Carlos Rodríguez (Costa del Este) y Rolando Botello (Tauro).