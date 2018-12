‘Transparencia’ en la hípica

Américo “Curro” Martinez aseguró que le falta “finalizar los trabajos que ya empezamos” al frente de la Unión de Preparadores de caballos de carrera del Hipódromo Presidente Remón, por ello se postulará por cuarta ocasión para dirigir este gremio.

“En la industria hípica, el preparador juega un papel muy importante, pues luego que un propietario adquiere un caballo, un Purasangre que puede costar más de $40 mil, lo pone en manos de estos profesionales, que tiene que entrenarlo para las carreras”, señaló Martínez, quien contempla hacer que se “respete la Unión (como gremio serio en la defensa de los preparadores) y que económicamente se mejore”.



Según Martínez, las elecciones están programadas para 13 de enero de 2019: “según nuestro estatuto, los comicios para Junta Directiva debe realizarse en la segunda semana de enero, cada dos años, y nosotros nos hemos reelegido dos veces”.

Sin embargo, indica el dirigente, “hasta ahora parece que van dos nóminas, la mía y otra por definir. Me agrada que haya una nómina de oposición para que me impulse a hacer las cosas mejores, siempre y cuando sea con el respeto que nos merecemos. Si la otra gana, yo quiero darle un apretón de mano. Espero que haga igual o mejor las cosas, yo no voy a renunciar a la Unión si no logro vencer. Espero que se conforme la nómina de oposición”.

Se conoció, que algunos preparadores desconocen siquiera que el proceso de elección estaba en marca, y unos ya han desestimado participar, ya sea porque no les interesa o porque no tienen ‘tiempo’ para ocuparse de la agrupación.

Unión de Preparadores en defensa de los entrenadores de caballos





La Unión de Preparadores fue fundada en 1975, por el profesor Esteban Perdomo, con la intención de que los preparadores tuvieran un gremio que los defendiera. Es un importante gremio que aglutina a los encargados del adiestramiento, acondicionamiento y mejoramiento de los ejemplares equinos para que rindan en la pista de carreras.

Según su actual presidente, Américo Martínez, “no tenemos suficientes recursos, pero lo que se recoge con las cuotas, hacemos lo imposible para hacer el trabajo, pues solo hay un gremio que ampara esta profesión”. Hoy en día, esta organización nacional tiene 148 preparadores activos.

Espera conformación de nómina opositora





“No creo que haya posibilidades de una sola nómina, allá están otros que no han definido la suya, pero espero que la conformen eso me animaría más, ellos tienen una semana más para conformarla, siempre es necesario la rivalidad, pero sana y con respeto. No señaló a nadie si no tengo pruebas”, expresó ‘Curro’ Martínez.