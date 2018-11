Hermanos Dely Valdés lamentan actos violentos antes de final de Libertadores

EFE | Los exfutbolistas internacionales y hermanos gemelos panameños Julio y Jorge Dely Valdés señalaron a Acan-Efe que la violencia previo a la vuelta de la final de la Copa Libertadores es lamentable y que un clásico del fútbol no puede mancharse con actos de este tipo.

"Se puede esperar cualquier cosa en uno de los países por no decir el que más vive un súper clásico, pero la pasión que caracterizan los hinchas no deberían de llevarlo más allá, hasta llegar a la violencia", manifestó Jorge Dely Valdés, técnico de la selección sub 20 panameña clasificada al mundial de la categoría en Polonia.



Agregó: "hoy ha sido un ojo de Pablo Pérez, pero pudo haber sido algo mas grave".



El autobús donde viajaba el Boca Juniors fue atacado por hinchas de River Plate que lanzaron proyectiles y rompieron los vidrios. La policía lanzó entonces gases lacrimógenos que afectaron a los jugadores, según revelaron los directivos del Boca Juniors, equipo visitante.



Julio, quien hasta hace poco fue timonel del Deportivo Malagueño en España, dejó claro que "esas imágenes recorrerán el mundo y manchan el fútbol sudamericano".



"La final de una Copa Libertadores entre dos grandes clubes a nivel mundial como River y Boca, no se puede manchar con actos como estos", apuntó el ex ariete del Málaga C.F.



Los hermanos Julio y Jorge Dely Valdés comenzaron su carrera en el fútbol argentino, para luego descollar en el Nacional de Uruguay y dar el salto a Europa y Asia, respectivamente.