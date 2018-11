Técnico interino de Panamá quiere seguir pese a malos resultados

AFP | El DT interino de Panamá, Gary Stempel, mostró este martes, tras perder ante Ecuador, sus deseos de seguir al frente del equipo canalero, pese a la mala racha de resultados que acumula al frente de la selección.

"¿Quién no quiere dirigir (a la selección de) su país? Si me dan el trabajo a tiempo completo yo estoy obligado a llevar a ese equipo a Catar-2022", dijo Stempel, de origen inglés, en conferencia de prensa.

"Creo que merezco un poquito más, pero hay gente que no", añadió tras la derrota de Panamá 1-2 frente a Ecuador, en partido amistoso disputado en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.



La selección mayor de Panamá no gana desde octubre de 2017, cuando a manos del técnico colombiano Hernán Darío Gómez derrotó a Costa Rica y consiguió su clasificación al Mundial de Rusia-2018.



Desde entonces lleva 11 derrotas y dos empates.



Con Stempel, que se hizo cargo de la selección panameña tras participar en su primer Mundial, Panamá ha perdido con Venezuela, Japón, Ecuador y Honduras y ha empatado con Corea del Sur.



Stempel, con el que Panamá ganó una Copa Centroamericana -único título que tienen los canaleros en sus vitrinas-, tiene el objetivo de renovar a una selección que tras el Mundial perdió a un puñado de jugadores veteranos, que decidieron hacerse a un lado.



"Esto es un proceso y sabía los riesgos que iba a involucrar eso. Tomé riesgos y no me arrepiento para nada por darle oportunidad a jugadores nuevos", dijo Stempel.

El técnico panameño ha hecho debutar a varios jóvenes, pero los resultados no han llegado.



"Es un reto difícil", pero "creo que estoy en el camino correcto" y "tengo muy claro lo que tengo que hacer", indicó Stempel.

"Hay una base de 15 a 18 jugadores, pero necesitamos como mínimo un grupo de 25 a 30 jugadores", añadió.