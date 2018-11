Burocracia del gobierno nacional afecta organización de JCCC Panamá 2022

EFE | El presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amador, manifestó hoy a Acan-Efe que ha habido algo de burocracia estatal con los fondos que se tienen destinados para hacerle frente a los compromisos con la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe).



"Se puede decir que ha habido algo de burocracia estatal para disponer de los fondos que se tiene para cumplir los compromisos con la Odecabe y para que el Comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCCC) de 2022 pueda operar. Hasta el momento no han recibido ningún fondo", señaló.

"La información que tenemos es que los dineros están y que el de los compromisos de Odecabe ya se transfirió e igual la fianza que pone el país, es uno de los temas más importantes. Ahora se le debe entregar al presidente de Odecabe (Steve Stoute) en la reunión en Pandeportes", señaló.

Contractualmente, según el dirigente, los pagos a Odecabe para llevar a cabo en Panamá los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022 se tenían que hacer en enero, pero "sabiendo que siempre todos los gobiernos demoran, noviembre estira un poco la situación".

El directivo del olimpismo panameño aprovechó la ocasión para mostrar su preocupación por los atletas, que aun no comienzan su preparación.

"Todavía sigo un poco preocupado de que no hemos empezado a preparar a nuestros atletas, pero ese tema no es importante para Odecabe, para nosotros si es importante en Panamá", indicó.

El presidente del COP, quien también es tesorero de la Odecabe, participa en la reunión que realiza actualmente el ente en Panamá y que tiene también dentro de sus misiones definir la fecha de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Panamá 2022.

La Odecabe también definirá las relaciones de COPAN 2022 (Comité Organizador de los Juegos) con Panamá y el Gobierno con la Odecabe y se recibirá el presupuesto operacional y el programa deportivo recomendado. Asimismo, se conocerá las instalaciones deportivas propuestas, el plan operativo de alojamiento de atletas y oficiales en los hoteles.