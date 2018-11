La arquera panameña Yanith Bailey vive un sueño más gracias a sus manos mágicas

EFE).- La arquera panameña Yenith Bailey hasta hace un mes era una más que practicaba el fútbol en Panamá, pero ahora la chica de manos mágicas es el centro de atención de la selección femenina de su país que está a las puertas de su primer Mundial.



"Es algo raro lo que me ha pasado. La verdad nunca pensé que la gente viniera a mi a pedirme foto, nunca pensé que sería así y es el algo increíble", señaló el la arquera panameña.



Agregó que nunca esperó el recibimiento que tuvo cuando regresó recientemente del Pre Mundial en los Estados Unidos.



"En estos momentos, me están apoyando más que antes", indicó.



Bailey, de 17 años y oriunda del sector de Río Abajo, en la capital panameño, manifestó que el camino hacia la selección ha sido duro.



"Yo hice muchos sacrificios, en algunos momentos cambie tiempo de la escuela para venir entrenar, porque siempre quise ser la mejor. Cualquiera no deja de hacer cosas que como joven le gusta, pero ese era mi sueño y estaba convencida de quiero ser alguien en la vida y gracias a Dios se me dio", comentó Bailey.



La chica siempre mantuvo una sonrisa en su rostro en cada pregunta que se le hacía, irradiando confianza, tal cual como lo hace cuando defiende el arco de la selección de Panamá.



Señaló que es conscientes de las comparaciones con Jaime Penedo, arquero mundialistas de Panamá,y que es un halago para ella.



"He escuchado los comentarios, yo admiro a Jaime Penedo, tenemos historias en común, y ambos tenemos un guante de oro", manifestó entre sonrisas las chica.

La arquera atesora el momento que la goleadora estadounidense Cali Lloyd se le acercó a hablarle luego del choque en el premundial.



"Con lo que me decía el traductor, ella me dio aliento para el próximo partido contra México. Entre las cosas lindas que me dijo me quedó que no bajáramos la cabeza, que no se había perdido nada", apuntó.



Yenith no siempre fue arquera, confesó que jugó en la contención cuando comenzó en el fútbol, pero las circunstancia la llevaron a ponerse los guantes y reveló quien fue su figura a seguir en el fútbol.



"De pequeña yo quería ser como Ronaldinho, es más aún me pongo a ver videos de él. Lo de ser portera fue algo de abrir y cerrar los ojo. Yo era volante de contención, y cuando jugaba en San Francisco, la portera se lesionó y yo le dije a mi técnico que yo tenía algún conocimiento de portería, en se momentos jugamos contra la sub 17 y bueno, en ese momento comenzó todo", dijo.



Precisamente, en ese momento el profesor Víctor Suárez, técnico actual del combinado panameño, veía el encuentro y notó las habilidades de Yenith en el marco.

La jugadora tiene en su mente, en estos momentos, la misión que tiene el equipo panameño en Argentina.



"En estos momentos estoy concentrada al cien por ciento en el partido con Argentina. Por mi cabeza no pasa más nada, creo que no era la opción de jugar contra ellas, queríamos pasar directo, pero no se pudo, ahora trabajamos fuerte para ganar en Argentina", comentó.



Apuntó que en el grupo no se ha dejado de creer, ahora que se tiene el apoyo y atención del público, ellas y sus compañeras tienen entre ceja y ceja "dejar a Panamá en alto e ir al Mundial".

Sobre posibles ofertas, la portera señaló que no hay nada concreto, pero quisiera que le salga algo para jugar fuera del país.