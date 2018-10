“Quiero representar a Panamá, pues me siento como una panameña más”

“Mi formación tenística es 100% de los profesores de Panamá. A futuro me gustaría devolverle a Panamá todo lo que me ha dado a nivel de formación”. Con estas palabras, la tenista Belén Deus Sardella, de 16 años de edad, agradece a nuestro país la acogida y la oportunidad de poder practicar aquí el “deporte blanco”, además de competir y ostentar el título de campeona nacional en la Sub 16 femenina, aunque nació en Uruguay.

“Lamentablemente, por un tema legal, nunca he podido representar a Panamá, ya que para nacionalizarme debo ser mayor de edad. He tenido el orgullo de jugar por mi país en los sudamericanos de 14 años y de 16 años que fue en julio pasado. Eso me enorgullece, ya que de tan lejos [Panamá] me eligieron a mí para representar a Uruguay”.

“Lo más difícil de ser tenista en Panamá, yo pienso es el apoyo que le brindan al tenis. Desgraciadamente hoy en día, el tenis no es un deporte apoyado en el país, se necesita más apoyo a los atletas, tanto nacionales como extranjero”, comentó la tenista.

“No tengo el apoyo de Pandeportes, debido a que soy extranjera, de igual forma llevo 10 años viviendo en Panamá y esto hace que se dificulte apoyar a los extranjeros. Ir mejorando mi ranking ITF implica mucha inversión, ya que este deporte es muy caro por los viajes que hay que hacer a torneos para sumar puntos. Mi objetivo es poder llegar el año que viene a dar un brinco y situarme en los top 200, que sería algo muy bueno. Para eso, el apoyo de ‘sponsors’ [patrocinadores, en español] y de Pandeportes sería fundamental, ya que a futuro, jugar por Panamá sería una linda experiencia, pues después de tantos años me siento una panameña más”.

‘No juego ninguna otra cosa, sólo tenis’

Belén Deus nació en Montevideo, Uruguay. Desde los 6 años vive en Panamá y desde esa edad inició su “amor” por el tenis, cuando visitó el Parque Omar, en la capital canalera, donde jugó por primera vez y hasta el sol de hoy no ha dejado de hacerlo.

La joven reside en Costa Sur, capital, y cursa estudios en el Colegio Internacional de María Inmaculada.

“Arranqué a jugar tenis en el año 2009. He ganado muchos títulos, tanto nacionalmente como internacionalmente, alrededor de 47 títulos a lo largo de mi corta carrera. Los más importantes han sido dos CONTECA (Torneos por países centroamericanos) por Panamá, en categoría U10 en el año 2012, y luego en el año 2018, en U16 gané el primer lugar, y otros”, dijo Deus.

“Hay buen nivel, pero falta apoyo”

La tenista uruguaya radicada en Panamá, Belén Deus, indicó que “en Panamá hay juveniles de muy buen nivel, tanto en hombres como en mujeres, pero en general no hay muchos jugadores que jueguen a un nivel exigente y competitivo”.

Agregó que “el tenis en Panamá está muy castigado, ya que hay muy pocos jóvenes lo practican. Debido a eso, algún día me encantaría humildemente motivar a los jóvenes a volcarse a las canchas de tenis y volcar toda mi experiencia y vivencias para formar atletas”.

“Mi mensaje para los jóvenes que quieren jugar tenis a mi nivel, es que siempre tengan una meta y se atrevan a soñar y pensar en grande”, concluyó la jugadora.





“Me veo en los torneos de la WTA”

“Mis planes para el resto del año 2018, son jugar una serie de torneos de la International Tennis Federation- ITF (U18), que actualmente tengo un ránking mundial de 1,011, es una gira por Centroamérica, que son cuatro torneos, poor Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua”, señaló la tenista Belén Deus.

“En un futuro de 5 años, yo me proyecto jugando torneos de la Women's Tennis Association- WTA, y teniendo una buena representación en el ránking mundial de tenis femenino”, indicó la joven.

En otro tema, dijo que “mi tenista favorita, es María Sharapova. De atletas en el país, Roberto Durán, del pasado; y de la actualidad, Román Torres”.





ROBERTO ROBINSON

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr