Lorenzo en la 'pole' por delante de Dovizioso y Márquez, Yamaha en crisis

Alcañiz (España) (AFP) -

Si Ducati dio el golpe de efecto al lograr este sábado la 'pole' de MotoGP con Jorge Lorenzo, que partirá desde la primera línea el domingo acompañado por su compañero Andrea Dovizioso y por el líder del Mundial, Marc Márquez (Honda), Yamaha vivió una jornada negra.

La lucha entre los tres hombres que partirán desde la primera línea de la parrilla de salida fue muy ajustada: Lorenzo hizo su mejor vuelta en un tiempo de 1:46.881, aventajando en 14 centésimas a Dovizioso y en 79 a Márquez.

El triple campeón del mundo de la disciplina logró así su tercera 'pole' consecutiva. 'Tenía un poco desgastado mi neumático trasero y no sabía si podía mejorar (el crono) en el último intento, pero he logrado por unas milésimas hacerlo mejor que Andrea, que ha dado una gran vuelta', se felicitó Lorenzo.

El mallorquín, no obstante, no ha sacado partido de sus dos 'poles' anteriores: abandonó hace quince días en San Marino y, antes, en Silverstone, no le sirvió de nada puesto que la carrera se anuló como consecuencia de la lluvia.

Lorenzo debe buscar la victoria en Motorland si quiere seguir luchando por el título con Márquez, que será su compañero en Honda el próximo año.

La ventaja en la clasificación del Mundial es abultada en favor del catalán: 221 puntos por 130.

Márquez, que aventaja en 67 puntos a Dovizioso en el Mundial, puede tomarse la carrera con cierta tranquilidad, buscando simplemente acabar en el podio para seguir sumando puntos y poder revalidar su corona.

A Márquez, además, se le da muy bien el circuito Motorland, donde se impuso en las dos últimas ediciones, aunque el joven campeón español, de 25 años, no se libró este sábado de otro gran susto, cuando se fue al suelo en la cuarta y última sesión de entrenamientos libres, librándose de alguna herida grave gracias al mono.

'Hace ya varias carreras que nos encontramos las dos Ducati y yo en cabeza', destacó el quíntuple campeón del mundo de MotoGP, que no gana desde el Gran Premio de Alemania del pasado 15 de julio.

'He tratado de arañar algunas décimas tomando su aspiración', explicó Márquez.

Ducati sólo se impuso una vez en el circuito aragonés, en 2010 con el australiano Casey Stoner, aunque Jorge Lorenzo venció en 2014 y 2015 con Yamaha, una marca que vivió este sábado una jornada negra.

Por primera vez esta temporada, todos los pilotos de la marca japonesa, tanto oficiales como satélites, tuvieron que pasar por la sesión de repechaje en las clasificaciones.

Yamaha, cuyo motor esta temporada no está funcionando, no solo se ha visto superada por Ducati y Honda, sino también por Suzuki.

- Rossi en la 18ª posición -

El español Maverick Viñales saldrá desde el puesto 11º, pero el gran damnificado fue el italiano Valentino Rossi, tercero en liza por el Mundial a 70 puntos de Márquez, que partirá desde la 18ª posición, toda una humillación para el que es nueve veces campeón del mundo.

El español Pol Espargaró (KTM) sufrió una caída que le provocó la fractura de la misma clavícula que ya se rompió en el Gran Premio de la República Checa a principios de agosto y será baja por lo que resta de Mundial, ya que tendrá que pasar por el quirófano.

En Moto2, el sudafricano Brad Binder partirá desde la 'pole' tras marcar el mejor crono, aventajando en 74 centésimas al alemán Marcel Schrötter y en algo más de una décima al español Jorge Navarro.

El líder del mundial de la categoría Francesco Bagnaia (214 puntos) saldrá desde la 5ª posición y tendrá una buena ocasión de aumentar la ventaja sobre el portugués Miguel Oliveira (206), que sólo pudo firmar el 18ª mejor crono.

Finalmente, en Moto3, el líder de la categoría, el español Jorge Martín fue el más rápido y partirá en cabeza.