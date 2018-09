Pep Guardiola asegura que la prensa española es "cruel y tiene maldad"

EFE | El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, se mostró feliz en el fútbol inglés, en el que no se siente juzgado por una derrota o una victoria como sucede con la prensa de España, a la que considera "cruel y malvada".

"Después de haber probado Barcelona todo es mucho más llevadero aquí. La maldad y la crueldad que hay aquí no existen en ningún lado. Y en el elogio, igual", dijo Guardiola en el programa "Universo Valdano", de Movistar +.

Aseguró que donde está ahora se siente muy bien y muy protegido del fútbol.

“Estoy en el club que me interesa, con Ferrán soriano, Txiki, a los que conozco desde que estábamos en el filial. No me siento juzgado por una derrota o por una victoria", añadió.

"En España la prensa es mucho más cruel. Van a hacerte daño y saben cómo hacerlo. Guardiola, que ha renovado hasta el 2022 con el Manchester City, desveló que ve poco fútbol.

"Muy poco. Lo que me gusta es ver el partido que hemos jugado y ver en qué podemos avanzar y también al rival con el que vas a jugar", destacó.