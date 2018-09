Mejía, feliz por regresar a la Roja

ML | El arquero panameño Luis Mejía describió ayer como “inigualable” la sensación de volver a vestir la camiseta de la selección nacional después de tres años de ausencia, en el partido amistoso en que Panamá cayó este martes 2-0 ante Venezuela en el Estadio Rommel Fernánde Gutiérrez, de la capital panameña.“Fue una linda experiencia que no se me daba hace mucho tiempo y eso me hizo feliz”, dijo ‘Manotas’. El jugador del Nacional uruguayo indicó que se debe ir “despacio” con los jugadores jóvenes que el camino es largo y hay que mejorar.