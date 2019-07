AFP | La atacante estadounidense Megan Rapinoe afirmó este sábado, en la víspera de la final del Mundial de fútbol femenino contra Holanda (domingo 10:00 a.m., hora en Panamá), que tanto ella como "al menos" otro jugadora, la defensa Ali Krieger, boicotearían una eventual invitación del presidente Donald Trump al equipo tras el torneo.





Rapinoe ya había anunciado ese boicot y sus palabras generaron polémica, respuesta incluida del propio mandatario.



"No he hablado con todas las jugadoras, pero claramente ni yo ni Ali Krieger iremos. No sé si otras jugadores harán lo mismo", afirmó Rapinoe en una conferencia de prensa.



La atacante, cocapitana del 'Team USA' junto a Alex Morgan, ha sido protagonista durante este Mundial tanto por sus actuaciones en el campo como por su toma pública de posición contra Trump.



"No voy a ir a la jodida Casa Blanca", había dicho Rapinoe en un corto vídeo publicado a finales del pasado mes por la revista Eight by Eight.



El presidente estadounidense había dedicado una serie de tuits a Rapinoe como respuesta.



"Megan nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, a la Casa Blanca o a nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Siéntete orgullosa de la bandera que llevas", escribió Trump.



Por otra parte, Rapinoe criticó en su conferencia de prensa de este sábado a la FIFA, a la que acusó de "falta de respeto" por haber programado la final del Mundial femenino el mismo día en el que se disputan dos finales importantes en el fútbol masculino, las de la Copa América y la Copa de Oro.



"Es una muy mala idea tener tres finales el mismo día. Esto es la final del Mundial. No sé cómo se ha producido. Me parece increíble. No creo que nos respeten igual que al fútbol masculino", afirmó.



El domingo, Brasil y Perú se enfrentarán en la final de la Copa América, mientras que Estados Unidos y México disputarán el duelo decisivo de la Copa de Oro, el torneo continental de la zona Concacaf.



Contactada por la AFP, la FIFA asegura que el programa de estas finales "ha sido objeto de un proceso de consulta global con todas las partes implicadas" para "minimizar los potenciales conflictos de calendario".