Estados Unidos y Jamaica buscan ratificar supremacía ante Curazao y Panamá en Copa Oro

Estados Unidos buscará ratificar su supremacía en la Copa Oro cuando enfrente este domingo a la sorprendente selección de Curazao en cuartos de final. El mismo día, Jamaica enfrentará a Panamá con el cometido de confirmar su buen momento.Ambos duelos se disputarán en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Jamaica-Panamá se jugará a las 21H30 GMT y Estados Unidos-Curazao a las 00H00 GMT.Estados Unidos, dirigido por Gregg Berhalter, había dejado dudas en los partidos de preparación para la Copa Oro, pero en el torneo obtuvo una marca perfecta con tres victorias en la fase de grupos, incluidas goleadas de 4-0 contra Guyana y 6-0 ante Trinidad y Tobago.Su rival Curazao es una de las sorpresas caribeñas del torneo de Concacaf, y logró su clasificación pasando por encima de selecciones con más historial en competencias internacionales, como El Salvador y Honduras.En el duelo inicial, Jamaica tendrá la oportunidad de ratificar el buen momento con el que llegó al torneo, pese a que en la fase de grupos solo alcanzó una victoria y dos empates, mientras que Panamá obtuvo dos victorias y una derrota por la mínima, 1-0, ante Estados Unidos.- EEUU precavido -Estados Unidos cuenta con la ventaja de jugar en casa ante una afición cada vez más identificada con el fútbol, y es uno de las dos selecciones que históricamente acaparan títulos en la Copa Oro, superado solo por México.Sin embargo, Berhalter se mantiene precavido antes de enfrentar al conjunto caribeño."Hay muchos jugadores holandeses en Curazao. Es un equipo al que no podemos menospreciar, los vi antes de su partido y tienen talento, pueden marcar goles", advirtió el entrenador estadounidense.Comparó el paso de Curazao a la segunda fase con "el cuento de la Cenicienta", porque nadie se imaginó que lograrían clasificar.El equipo ejemplifica el milagro caribeño de la actual Copa Oro, con tres selecciones de esa región clasificadas a cuartos de final (Haití, Jamaica y Curazao) y otras que tuvieron presentaciones decorosas en la fase de grupos, como Martinica y Bermudas, pese a ser eliminadas.En el duelo previo, el técnico panameño Julio Dely Valdés dijo estar esperando con ansias a su rival caribeño, Jamaica."Estamos esperando esta prueba", expresó Dely Valdés tras la derrota de su equipo contra Estados Unidos."Jamaica siempre es fuerte, y siempre nos complica. Creo que el tiempo extra que tuvieron los jugadores para recuperarse va a ser clave. Necesitaremos toda la energía y fuerza de su parte", agregó el técnico panameño.Su rival ganó el Grupo C de la Copa Oro, pero fue el grupo de más bajo rendimiento de los cuatro que participan en el torneo, con serias deficiencias de los dos combinados centroamericanos, Honduras y El Salvador, ambos eliminados.El técnico jamaiquino, Theodore Whitmore, se vio decepcionado por la falta de victorias de su equipo en la fase de grupos, y confió en lograr mayor intensidad en cuartos de final."Tenemos que jugar cada partido por 90 minutos y creo que hemos visto lapsos en los tres partidos que hemos disputado hasta ahora, y necesitamos saber cómo administrar los partidos", comentó Whitmore.