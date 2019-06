Nuevo ciclo de 'Bolillo' Gómez en Ecuador está al borde del precipicio

Todo comenzó con ilusión: Hernán Darío Gómez regresaba a la selección de Ecuador con el feliz recuerdo del Mundial de Corea del Sur y Japón-2002. Su nuevo ciclo ni siquiera ha cumplido un año y la decepcionante Copa América de Brasil-2019 podría cerrarlo prematuramente.

'Bolillo' Gómez asumía la cita como la oportunidad de avanzar en la reconstrucción del equipo con vistas a la clasificatoria sudamericana de la Copa del Mundo de Catar-2022, pero haber sumado apenas un punto de nueve posibles hace que todo se tambalee.

"Si me echan, me tengo que ir; pero a mí no me pasa eso por la cabeza", comentó el entrenador colombiano el lunes en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, después del empate 1-1 entre Ecuador y Japón que decretó la eliminación del seleccionado tricolor tras derrotas frente a Uruguay (4-0) y Chile (2-1).

Sin embargo, Gómez defendió el trabajo realizado desde su designación en agosto de 2018.

"Hace un año no había equipo (...) A mí ningún directivo cuando me contrataron me dijo que seguir depende de como me iba en la Copa América. Si me dicen: 'Si le va mal en la Copa América, lo echamos', no vengo", agregó con disgusto.

Ante la tormenta de críticas después de la goleada encajada en el debut de Ecuador ante el Uruguay de Luis Suárez y Edinson Cavani (4-0), el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, dijo a periodistas que "sería irresponsable" poner en duda la continuidad del técnico en plena competición.

Pero "dentro de un mes, no sabemos", dejó en el aire Egas.

Shoya Nakajima marcó en el minuto 15 del compromiso del lunes en el estadio Mineirao de Belo Horizonte y Ángel Mena igualó en el 35. Un empate que envió a los dos seleccionados de vuelta a casa. "Nos vamos tristes por la eliminación. Es bonito marcar gol, pero no sirvió de mucho", lamentó Mena.

- Ojos en Jorge Célico -



Ya la prensa ecuatoriana lanza candidatos a tomar el lugar de 'Bolillo' Gómez. Jorge Célico, entrenador de la selección ecuatoriana que culminó en tercer lugar el Mundial Sub-20, es el nombre más repetido.

Sin embargo, entre el furor con Célico, asoman también el argentino Edgardo Bauza y el colombiano Santiago 'Sachi' Escobar.

"Pongan el que quieran, porque va a ser el mismo irrespeto y el mismo maltrato (...). Están pidiendo resultados donde todavía no se pueden dar (...). ¿Yo soy el único culpable o qué? Si yo soy el más nuevo", protestó Gómez.

Viendo su trayectoria, no se puede negar su condición de especialista del Mundial. Dirigió a Colombia en Francia-1998 antes de llevar a Ecuador a su primera Copa del Mundo en Corea del Sur y Japón-2002 y guio a Panamá hacia Rusia-2018 con la enorme sorpresa de dejar por fuera a Estados Unidos.

De esa última cita se quedó al margen Ecuador, con seis derrotas consecutivas en el cierre de la clasificatoria, en un proceso que empezó Gustavo Quinteros y que acabó Célico como seleccionador interino.

Gómez dijo que, aislándose de los rumores, seguirá "observando jugadores" para la clasificatoria a Catar-2022.

Célico ha pedido apoyo y respeto al actual seleccionador. Bauza, campeón de la Copa Libertadores-2008 con Liga de Quito, sí lanzó fuertes críticas en días previos: "Hay que elegir mejor".

- ¿Tan malos? -



"Tan malos no somos", decía, en su estilo, 'Bolillo' Gómez tras la catástrofe del primer partido en Copa América.

Sí es verdad que Ecuador mejoró contra Chile y Japón, dándole la razón, pero esos pequeños pasos hacia adelante no fueron suficientes para meterse en los cuartos de final.

"La actitud, el amor propio de querer hacer las cosas bien, es lo más rescatable", se consoló Mena, el dueño de la camiseta '10' del combinado tricolor.

No obstante, la Copa América de Brasil-2019 puede haber sido el último gran torneo del gran símbolo de la selección de Ecuador en la última década: Antonio Valencia, de 33 años, quien busca nuevo club tras una larga etapa en el Manchester United.

El ocaso de figuras como Valencia anuncia que la renovación emprendida por Gómez deberá continuar, con él o sin él.