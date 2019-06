Raiders y Owls por el trono del Juvenil Contact Masculino

La Liga de Football Americano que organiza el Club Kiwanis de Panamá tiene servida la final de la categoría Juvenil Contact Masculino, cuyos protagonistas son los archiconocidos AIP Fighting Owls frente a Brader Raiders, en otra edición del denominado clásico escolar programado para el sábado 29 de junio en el Copa Airlines Field ubicado en Costa del Este.

En la ronda semifinal, los Búhos Peleadores de la Academia Interamericana de Panamá sacaron todo su arsenal al emparrillado para vencer a Kiwanis Kolts por marcador de 28 a 16. En la otra llave, el escuadrón negro y plata, aplico estrategia terrestre para obtener triunfo por pizarra de 32 a 8.

De esta manera queda servida la final de la Liga Juvenil Contact Kiwanis que promete 'candela pura', con dos equipos similares, en ataques constantes para avanzar al único destino, llegar a la zona de anotación.

Los Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá vs Brader Raiders, el sábado 29 de junio a las 7:00 pm en el Costa del Este, Sports Center. En tanto, las semifinales del Flag Football Femenino Juvenil quedo definida de la siguiente manera AIP Fighting Owls vs Kiwanis Kolts y Brader Raiders vs La Salle Spartans, ambos juegos serán el sábado.