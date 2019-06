Panamá buscará demostrar en Copa de Oro que su primer Mundial no fue un sueño

Panamá acude a la Copa de Oro con el reto de demostrar que su primera participación mundialista en Rusia-2018 no fue casualidad, mientras su técnico interino, el histórico Julio Dely Valdés, se juega su cargo para la clasificatoria a Qatar-2022.Los canaleros están en el grupo D junto a Estados Unidos, Guyana y Trinidad y Tobago, ante la que debutarán el día 18. Los panameños llegan a la cita con dos tristes victorias en 21 partidos disputados tras el Mundial, donde quedaron en último lugar.Con una liga semiprofesional, grandes carencias en estadios y centros de alto rendimiento, los aficionados consideran que ha llegado el momento de dar el salto en la Concacaf, una región dominada por México y Estados Unidos."Hay una exigencia mucho mayor hacia la selección nacional porque ha crecido en todos los sentidos", dijo a la AFP el exseleccionador panameño Víctor René Mendieta."Lo que se espera de la participación de Panamá es ir a competir y buscar estar en la final. Ya es hora de que Panamá trate de ganar algo y no solo ir a participar", señaló a su vez la AFP el periodista deportivo Roberto Rivera.Panamá solo puede presumir de una Copa Centroamericana (2009) y dos subcampeonatos de Copa Oro (2005 y 2013), en un país donde el fútbol ha ido ganando adeptos al béisbol y al boxeo.Hasta hace unos años, solo Dely Valdés y el fallecido Rommel Fernández competían en popularidad con la leyenda del boxeo Roberto "manos de piedra" Durán y el exbeisbolista cerrador de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera.Ahora, con una mayor difusión mediática y el incremento de la inversión y la presencia de jugadores panameños en el extranjero, ha aumentado el interés por la selección, cuyos componentes juegan en su mayoría en la MLS estadounidense, Sudamérica y Europa."Ir al Mundial también demostró que el fútbol panameño está maduro, aunque tiene mucho por mejorar y crecer", afirmó el periodista de la corporación Medcom, Rony Vargas."El aficionado siempre va a querer más. El fanático panameño que sigue a la selección muchas veces exige, pero sin conocer la realidad de su liga local y las infraestructuras", indicó a la AFP el periodista deportivo del diario La Prensa, Alexander Da Silva.- "Prueba de fuego" -Panamá llega a la Copa de Oro en pleno proceso de renovación, tras la retirada de varias "vacas sagradas" tras Rusia-2018, y sin un técnico definido para las eliminatorias de Qatar-2022.La nueva esperanza panameña se llama Édgar Bárcenas, un ágil extremo que interesa al Celta de Vigo de España tras su paso por el Oviedo, según ha contado el propio jugador.Otros llamados al relevo son los defensores Michael Murillo (New York Red Bulls, MLS) y Fidel Escobar (Sporting), así como los volantes Aníbal Godoy (San Jose Earthquakes, MLS) y José Luis Rodríguez (Alavés B, España) y los delanteros José Fajardo (Al-Kawkab, Arabia Saudita) y Abdiel Arroyo (Árabe Unido).El torneo también es una revancha para Dely, quien ya estuvo a punto de clasificar a Panamá a la primera repesca mundialista para Brasil-2014.El exdelantero de Málaga (España), París Saint Germain (Francia) y Nacional (Uruguay), ya perdió una final de Copa de Oro como seleccionador canalero en 2013."Es la prueba de fuego para Julio Dely Valdés, se juega su cargo, pero estos retos le gustan", señaló Da Silva."Tendrá que hacer las cosas muy bien, por lo menos llegar hasta semifinal o la final, para poder seguir en el puesto de seleccionador nacional", añadió Mendieta.Mientras tanto, Dely quita presión a sus jugadores y considera que su equipo no está obligado a ganar la Copa Oro, cuyos únicos vencedores han sido Estados Unidos, México y Canadá."Yo he escuchado por ahí que nosotros clasificamos al Mundial y que (por tanto) tenemos que ganar la Copa Oro. Yo no creo que eso sea así. Entonces Costa Rica tendría que tener cuatro o cinco Copas de Oro ganadas y Honduras tres por lo menos", respondió Dely."Nosotros vamos a intentar ganar esta Copa Oro, por supuesto, pero no es nada fácil", concluyó.