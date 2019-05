13 novenas se disputan el Campeonato Nacional de Béisbol U14

El Campeonato Nacional de Béisbol U14 arranca éste domingo con ocho emocionantes partidos en compromisos fijados para realizarse en tres distintos estadios y en la zona de Azuero, sede del torneo que reunirá oficialmente a 13 novenas.





El Grupo A que jugará teniendo como sede los estadios Olmedo Solé de Las Tablas y el Gaby Campos de La Villa de Los Santos, tendrá como protagonistas a los equipos de Bocas del Toro, Colón, Coclé, Chiriquí, Los Santos, Panamá Este y Panamá Metro A.





En el Grupo B que tendrá como escenario principal el estadio Claudio Nieto de Monagrillo estarán presentes los equipos de Darién, Herrera, Panamá Metro B, Panamá Oeste, Occidente y Veraguas, según el informe oficial.



El evento inicia el sábado 1 de junio con la llegada de equipos y con el congresillo técnico, fijado para efectuarse en las oficinas de Pan Deporte, desde las 6:00 p.m. ubicadas en la piscina Carlos Iván Burgos de Chitré.



Las semifinales se jugarán el 7 de junio en el Olmedo Solé de Las Tablas con una serie en cruce, con los 2 mejores clasificados de ambos grupos y la final en el mismo estadio, pero el domingo 8 desde las 9:00 a.m.





La fecha de apertura tiene marcado 8 partidos, empezando la tanda desde las 8:00 a.m. con el cotejo Chiriquí vs Colón en el Gaby Campos y 15 minutos después en el mismo estadio se miden Coclé ante Chiriquí.





En el Olmedo Solé y también en el Grupo A jugarían desde las 8:00 a.m. los equipos de Panamá Metro A ante Bocas del Toro, 15 minutos después se miden Bocas del Toro y Los Santos y cierran la jornada en Las Tablas los equipos de Los Santos y Panamá Este.





En el Claudio Nieto lo harán los equipos de Herrera vs Darién desde las 8:00 a.m., siguen Oeste vs Occidente y Veraguas ante Panamá Metro B, en lo que será la fecha 1 en el grupo B.