Copa Sandokan GWE busca su campeón

La acción de la lucha libre vuelve a la Global Wrestling Evolution, (GWE), este sábado 18 de mayo, cuando se celebre la tercera edición de ‘Copa Sandokan’.



De acuerdo a los organizadores de este evento, que convoca a 15 luchadores que combatirán en el ensogado.



El formato de esta lucha establece que el participante deberá ganar cuatro rondas de luchas seguidas en la noche.



“Hay octavos de final, cuartos de final, semfinales y la final. La primera ronda tiene un límite tiempo de 10 minutos, la segunda tiene 15 minutos, la tercera 20 minutos y la última ronda no tiene límite de tiempo”, dijo el luchador Crush quien reconoció que “el evento es muy exigente para lo cual me he preparado para llevarme a casa este trofeo. Me he preparado más duro, más cardio y más pesas, si gano la Copa, puedo ir por el campeonato de la GWE”.



Se conoció que la forma para ganar para los combatientes en este torneo de lucha son por rendición, conteo de tres, descalificación y conteo fuera del ring.

Edwin Raúl Pérez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @edwinperez1969

Instagram: edwinraulperez1969