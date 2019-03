Boxeo femenino panameño está en el total olvido

El boxeo femenino panameño está en el abandono, por lo que la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá (Comibox), representada por su presidente Jaime Salas, solicitó al gobierno nacional más apoyo para esta actividad deportiva femenina, tanto en las categorías amateur como profesional, logre despuntar.

“En cuanto al boxeo femenino, nosotros siempre hemos sido un crítico del gobierno nacional, que no suministra un apoyo en la categoría de boxeo femenino y esta división debe tener una ayuda más directa para esas atletas y definitivamente hay que masificar este deporte y ofrecer una amplitud en clubes de otras áreas”, dijo el dirigente del boxeo.

Alberto Guerra , vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) estimó que “el boxeo femenino se ha quedado aletargado en el plano internacional, ya que no hay estrellas y no se les paga lo que deben ganar las mujeres en las cartillas internacionales, además de que no se promocionan como debieran. Basado en esos argumentos, mal puede tener un futuro el boxeo femenino panameño”.

El periodista Daniel Alonso, del programa ‘Lo Mejor del Boxeo’ (LMB), apuesta a la boxeadora Laura Ledezma, quien es la figura actual que podrían poner a Panamá en el mapa de las campeonas mundiales femeninas.



“Ella es un peleadora de calidad, está invicta, mantiene sus buenas condiciones físicas y es una potencial monarca del mundo del boxeo”, recalcó Alonso.

