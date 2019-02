Diálogo y carácter en la primera sesión de Julio Dely Valdés

La primera sesión del seleccionado nacional bajo el mando de Julio Dely Valdés estuvo cargada de observaciones para con sus dirigidos, quienes se exigieron para completar la faena la mañana de este lunes, 18 de febrero de 2019.

Tras la charla en el camerino arrancó la preparación en la cancha del estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia, iniciando con los ejercicios de calentamiento con la guía del preparador físico Alejandro Cortés.





Seguidamente, se pasó a los trabajos de control y pases, sumado al ensayo de jugadas en sus aspectos defensivos y ofensivos, destacando la intervención del estratega Dely Valdés, en busca de transmitir de la mejor forma sus conocimientos e indicaciones.



En conferencia



Luego de dos horas de entrenamiento se atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa.





“Contento por la convocatoria y con la disposición de aprovechar la oportunidad. Fue una sesión particular y en el que el técnico dejó en claro lo mucho que hay que trabajar”, expresó el delantero, Ronaldo Dinolis.





Igualmente, el defensor Iván Anderson dijo sentirse listo para desenvolverse en la posición que le asignen, “Me considero un jugador polifacético, pero me siento muy bien jugando por el lateral derecho, aunque estoy a disposición del DT para trabajar en donde me lo pida”, agregó.



De la voz del DT



Por su parte, Julio Dely Valdés también brindó declaraciones, “Los jugadores han sido muy receptivos en esta primera sesión, donde hemos tratado de transmitirles los detalles que consideramos importantes y los cuales serán repetidos”, fueron sus primeras palabras.





En cuanto a sus objetivos hizo énfasis en los aspectos más allá de los futbolísticos, “queremos que nuestros jugadores se han aplicados, ordenados, incluso en nuestra etapa anterior logramos cambiar muchas cosas, como el tema de las pocas amonestaciones y las aptitudes, trabajaremos en eso”, explicó.





Además, dejó en claro que esta no es una lista definitiva. “esta primera convocatoria de microciclo hemos dado prioridad a los sub-22 ya que ellos también verán acción próximamente y consideramos deben estar activados. Para el amistoso ante Brasil jugarán en su mayoría los que militan en el exterior”, agregó.



Mañana martes la práctica será en el estadio Rommel Fernández de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.