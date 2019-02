'Hay que trabajar juntos y transparentes por los atletas'

ML | El presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amado, criticó la ausencia del director de Pandeportes Mario Pérez a la reunión que se dio ayer en la Presidencia de la República.

“En general, estoy complacido porque por lo menos Presidencia está cumpliendo con su parte en estos juegos del 2022. Estoy muy frustrado porque Pandeportes no hace sus funciones independientemente que tengamos los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022, tenemos Panamericanos y Olímpicos y no tenemos una idea de que es lo que está haciendo Pandeportes y como está apoyando a nuestros atletas y nosotros tenemos a veces requisiciones de los atletas de los fondos para su preparación y sin saber si Pandeportes los está dando o no. Es muy complicado trabajar el sistema deportivo sino tenemos total transparencia y si no trabajamos juntos”, dijo Amado quien desestimó que exista el riesgo de que no se hagan los juegos del 2022 : “por ahora hay voluntad y nosotros no nos gusta trabajar apurado y nos preocupa que nuestros atletas estén listos”.