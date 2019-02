Santeños y vaqueros pegan primero en la ronda de ocho de la Juvenil

Santeños y Vaqueros del Oeste ganaron sus respectivos compromisos en el primer juego de la serie al mejor de siete partidos, con cuyas victorias comandan la versión número 50 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, dedicado a Eric Espino y Elías González.Con una gran salida del abridor derecho Kevin Filos y una poderosa ofensiva que encabezó Kevin Ballesteros, permitió a Los Santos anotarse el primer juego ante Herrera, 5 por 2, en el Clásico de Azuero que se juega en el Estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas.Filos maniató a la ofensiva herrerana, en 7 episodios 2 tercios lanzados, en las que se enfrentó a 27 bateadores, permitió 4 imparables, le anotaron 2 carreras, ponchó a 6, boleó a 2 y golpeó a uno. Anótenle juego salvado a Joseph Morales. Cargo con la derrota el derecho Alexander LópezBallesteros, de 4-3, una carrera anotada, 2 producidas; Adrián Montero aumentó la marca de imparables conectados con 122, bateó de 5-2, una anotada, una impulsada; Anthony Crespo, de 4-2, un doble, una empujada, comandaron la ofensiva ganadora.Por los derrotados los mejores con el bate fueron Luis Saucedo, de 4-1, una empujada; José Batista, de 3-1, una remolcada; Dayan Villarreal, de 3-1, un doble.Los Santos anotaron 5 carreras, conectaron 13 imparables, cometieron 2 errores en el campo de juegos. Por su parte Herrera anotó 2 carreras, conectó 4 imparables, cometió un error en el terreno.En el Estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas asistieron 2 mil 45 fanáticos, se entregaron 336 boletos de cortesía, para una recaudación de B/.7, 468.00.Vaqueros del Oeste dominan a Los Potros del EsteLa novena de Los Vaqueros del Oeste dominaron al equipo de Los Potros del Este, 12 carreras por 4, para alcanzar su primera victoria en la serie de siete, en partido que se celebró en el Estadio Horacio Mena de Chame.El abridor Jonathan Amaya, que tiró 5 episodios completos, en los que se enfrentó a 18 bateadores, le pegaron 4 imparables, permitió 4 carreras, ponchó a 7, boleó a 5, golpeó a uno fue el lanzador ganador. Perdió el encuentro Leonel Cabrera.La gran ofensiva Los Vaqueros la comandaron Oscar Medina, de 5-2, una carrera anotada, 2 remolcadas; Johan Rodríguez, de 3-2, 2 empujadas; Abel Reyes, de 5-2, 2 dobles, una anotada, una producida. Eric Herrera, de 5-2; Noel Suárez, de 5-2; , de 2-1, fueron los mejores por Los Potros.Panamá Oeste anotó 12 carreras, conectaron 14 inatrapables, cometieron 4 errores en el campo de juegos. Mientras que por Panamá Este, anotaron 4 carreras, conectaron 7 imparables, cometieron 3 errores al campo de juegos.Al Estadio Horacio Mena de Chame entraron 321 fanáticos, se entregaron 149 tiquetes de cortesía, para una recaudación de B/.1, 156.00.Partidos para el viernes 1 de febreroLos partidos para este viernes 1 de febrero a partir de las 7:00 p.m. será entre Herrera vs Los Santos en el Estadio Olmedo Solé; Panamá Este vs Panamá Oeste en el Estadio Horacio Mena; Colón vs Chiriquí, en el Estadio Kenny Serracin y Coclé vs Metro en el Estadio Rod Carew.