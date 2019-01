Aumenta la presión para paralizar el Clausura LPF

La amenaza de paralizar la primera jornada del Torneo Clausura 2019 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que arranca este viernes, se cierne con más fuerza.



Esto luego que el presidente de la Asociación de Futbolistas de Panamá (AFUTPA), volviera a asegurar que si no hay garantías y respuestas a los futbolistas a causa de impagos de algunos clubes profesional, se mantendrá la medida.



AFUTPA viene denunciado la deuda que tienen los clubes del Santa Gema FC (LPF), Atlético Veragüense, San Martín FC (LNA) con sus jugadores, algo que la FEPAFUT no ha logrado resolver del todo. Por su parte, Rubén Cárdenas, directivo del Alianza FC, indicó “esperamos que las autoridades de la FEPAFUT jueguen su rol y se reúnan con los representantes de AFUTPA, pues si no arranca la Liga, perdemos todos. No es el momento para tratar de ganar protagonismo, no es posible que afecten a todos por una protesta particular”.

