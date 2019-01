A tres fechas de finalizar la Ronda Regular del Juvenil

A tres fechas de finalizar la ronda regular de la versión número 50 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, dedicado a Eric Espino y Elías González, seis equipos (las novenas de Los Santos, Panamá Metro, Chiriquí, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este), ya clasificaron a la 'Ronda de Ocho', donde sólo quedan dos cupos, y con Coclé, vigente campeón, con la oportunidad de llegar a esta instancia.

Coclé aplastó a Occidente

Una poderosa ofensiva de Coclé aplastó a Chiriquí Occidente, con 14 imparables conectados, para llevarse la victoria 12 por 2, en un partido por abultamiento de carreras que se jugó en siete entradas en el Estadio de Miraflores de Penonomé, en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2019.



El abridor Marcelino Ortega, trabajó con buen control en 7 episodios completos, en las que se enfrentó a 27 bateadores, permitió 9 imparables, le anotaron 2 carreras, ponchó a uno, golpeó a uno. Cargo con la derrota John Beitia.

Julio González, de 5-2, un triple, 3 carreras remolcadas; Jean Arnaez, de 5-1, una anotada, 2 impulsadas; Daniel Polo, de 2-2, un doble, 2 anotadas, 2 empujadas, comandaron la ofensiva Azucarera.



Por su parte Ariel Fuentes, de 3-2, un doble, una empujada; Hansell Pitti, de 3-2, una anotada; Roger Martínez, de 3-2, una anotada, fueron los mejores por los Occidentales.



Coclé anotó 12 carreras, conectó 14 imparables, no cometió errores en el campo de juegos. Por su parte Chiriquí Occidente anotó 2 carreras, conectó 9 imparables, cometió 3 errores en el terreno.



En el Estadio de Miraflores en la ciudad de Penonomé, asistieron 416 aficionados, se entregaron 155 cortesías, para una recaudación total de B/.1, 140.00.



Veraguas sorprende a Chiriquí

La novena de Veraguas sorprendió al equipo de Chiriquí, 4 carreras por 3, en diez episodios, alcanzando una importante victoria en el torneo, en partido que se celebró en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.



Alexis Almanza, que entró en labor de relevo fue el lanzador ganador, al tirar un episodio un tercio, en los que se enfrentó a 4 bateadores, no le pegaron imparables, ponchó a 3, boleó a uno. Perdió el encuentro Cristian Wittgreen.



La gran ofensiva de los indios la comandaron Juan Aizprúa, de 4-3, cuadrangular conectado, una carrera anotada, una remolcada; Víctor Olmos, de 6-3, un doble, una empujada; Henry Suira, de 2-1, una impulsada. Erick Barría, de 4-2, una empujada; Erasmo Caballero, de 4-1, una impulsada, fueron los mejores al bate por los chiricanos.



Veraguas anotó 4 carreras, conectaron 10 inatrapables, cometieron un error en el campo de juegos. Mientras que por Chiriquí, anotaron 3 carreras, conectaron 8 imparables, cometieron un error al campo de juegos.



En el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago, asistieron 241 aficionados, se entregaron 321 tiquetes de cortesía, para una recaudación total de B/.613.50.



Bocas del Toro vino de atrás para vencer a Darién

Bocas del Toro vino de atrás en el marcador para llevarse un triunfo ante Darién, 5 carreras por 3, sumando un importante triunfo en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda, en desafío disputado en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.



Aníbal Admade, en labor de relevo tiró 4 entradas completas, en donde se enfrentó a 13 bateadores, que le pegaron 2 indiscutibles, no le anotaron carreras, ponchó a 4, boleó a 2. El partido lo pierde Deivis Ramos.



Cristian Valentín, de 3-1, un doble conectado, 2 carreras empujadas; Víctor Ellis, de 4-2, una impulsada; Neftali Atencio, de 3-1, una remolcada, destacaron en el bateo de los Tortugueros. José Meneses, de 1-1; Marcos Caballero, de 3-1, una anotada; Carlos Castillo, de 2-1, una anotada, fueron los mejores al bate por los darienitas.



Por Bocas del Toro anotaron 5 carreras, conectaron 8 inatrapables, no cometieron errores en el campo de juegos. Por su parte Darién anotó 3 carreras, conectó 4 incogibles, no cometió errores en el terreno.



Colón derrotó a Los Vaqueros del Oeste

El equipo de Colón venció 7 carreras por 5, a la novena de Los Vaqueros del Oeste, en un emocionante partido que se jugó en el Estadio Horacio Mena de Chame.



Erick Chevenot, en labor de relevo, tiró un episodio 2 tercios y se anexó el triunfo, enfrentándose a 6 bateadores, que le sonaron un imparable, poncho a 2. Anótenle juego salvado a Cristopher López. El encuentro lo pierde Edwin Carrillo.

Calixto Villarreal, de 3-1, 2 empujadas; Roderick Hudson, de 4-1, una anotada, 2 remolcadas; Jorge Hernández, de 4-3, 3 anotadas, fueron los mejores en la ofensiva triunfadora.



Destacaron con el bate por los perdedores, Abel Reyes, de 3-2, un doble, 2 anotadas, una impulsada; Antonio Herrera, de 3-1, un doble, una anotada, una remolcada; Maurice Pierre, de 4-2, un triple, una empujada.



Colón anotó 7 carreras, conectó 9 incogibles, cometió un error al terreno de juegos. Por su parte Panamá Oeste anotó 5 carreras, conectó 11 imparables, y cometió 2 errores en el terreno de juegos.



En el Estadio Horacio Mena de Chame, asistieron 423 aficionados, se entregaron 136 cortesías, para una recaudación total de B/.1, 129.50.



Herrera ganó Clásico de Azuero a Los Santos

Herrera ganó otro Clásico de Azuero a Los Santos, 9 carreras por 8, en partido que se jugó en el Estadio Olmedo Solé, de la ciudad de Las Tablas.



El abridor Alexander López, trabajó 5 entradas completas, se enfrentó 21 bateadores, que le conectaron 7 imparables, le anotaron 4 carreras, ponchó a 4, concedió 6 boletos. El partido lo pierde Abdiel Díaz.



Jorge Calderón, de 4-2, un doble, una carrera anotada, 4 empujadas; Juan Alonso, de 5-1, una anotada, una remolcada; Abdiel Alonso, de 4-1, una anotada, una empujada, encabezaron la artillería ganadora.



Michael Mendoza, de 3-1, un doble, una anotada, 2 remolcadas; Adrián Montero, que suma 2 imparables más a su marca (117), bateo de 5-2, 2 anotadas, una empujada; Anthony Crespo, de 5-3, un doble, una anotada, 3 remolcadas, destacaron por los derrotados.



Herrera anotó 9 carreras, conectó 11 imparables, cometió un error en el terreno de juegos. Los Santos anotó 8 carreras, conectó 10 incogibles, cometió un error en al campo de juegos.



Entraron al Estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas, 3, 040 aficionados que dejaron una recaudación total de B/.8, 433.00. Se otorgaron 420 tiquetes de cortesía.



Potros del Este arrebatan el triunfo a Metro

Los Potros del Este al cierre de la novena entrada le arrebataron un triunfo que ya tenían los Metropolitanos, 3 carreras por 2, triunfo, en vibrante partido que se jugó en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.



Noel Suárez, que entró en labor de relevó, trabajó 2 tercios del noveno episodio que estaba empatado 2 por 2, para anotarse la victoria, se enfrentó a 2 bateadores, ponchó a uno. El partido lo pierde Ricardo García.



Ángel Miranda, de 4-2, un triple, 2 carreras empujadas; Noel Suárez, de 5-1, una remolcada; José Torres, de 4-2, 2 anotadas, encabezaron la artillería de Los Potros. Rennie Arjona, de 3-1, una remolcada; Cesar Saavedra, de 3-1; Keith Hernández, de 3-1, destacaron por Metro.

Panamá Este anotó 3 carreras, conectó 9 imparables, cometió 2 errores en el terreno de juegos. Metro anotó 2 carreras, conectó 3 incogibles, no cometió errores en al campo de juegos.

Partidos para hoy sábado 26 de enero

Los partidos para este sábado 26 de enero se inician a las 2:00 p.m. Chiriquí vs Occidente en el Estadio de Alanje; a las 7:00 p.m. Bocas del Toro vs Herrera Estadio Rico Cedeño; Veraguas vs Panamá Este Estadio José De La Luz Thompson; Metro vs Coclé Estadio de Miraflores; Oeste vs Darién Estadio de Metetí y Colón vs Los Santos Estadio Olmedo Solé.

Juegos restantes de la Ronda Regular

Fuente: FEDEBEIS.