Clasificados 5 equipos a la siguiente ronda



Cinco equipos están clasificados ya para la siguiente fase, la Ronda de Ocho, de la versión número 50 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, dedicado a Eric Espino y Elías González.



Estos equipos son Los Santos, Metro, Chiriquí, Colón y Panamá Oeste, lo que significa que aún hay posibilidades para el resto de las demás novenas hasta el próximo martes que termina la ronda regular.

Metro aseguró victoria ante Colón



El derecho Alick Ávila con gran trabajo en el montículo, se combinó con una ofensiva de 11 imparables, para asegurar la victoria de Metro sobre Colón, 7 por 6, en partido que se jugó en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.



Ávila, trabajó un episodio un tercio lanzado, en los que se enfrentó a 5 bateadores, permitió un imparable, le anotaron 2 carreras, ponchó a 2 y boleó a 2. Anótenle juego salvado a Hugo Villalobos. Cargo con la derrota Kevin Santamaría.



Eduardo Romero, de 3-3, 2 carreras remolcadas; Rennie Arjona, de 5-2, una anotada, 2 impulsadas; Keith Hernández, de 2-1, 2 anotadas, comandaron la ofensiva de la tropa Metropolitana.



Por su parte Josue Ayarza, de 5-2, una empujada; Armando Quirós, de 3-2, un doble, una anotada; Jason Patterson, de 4-2, 2 anotadas, fueron los mejores por el equipo colonense.



Panamá Metro anotó 7 carreras, conectó 11 imparables, cometió 4 errores en el campo de juegos. Por su parte Colón anotó 6 carreras, conectó 9 imparables, cometió 2 errores en el terreno.



Coclé ganó por blanqueada a Darién



La novena de Coclé despertó para ganarle por blanqueada al equipo de Darién, 5 carreras por 0, alcanzando una importante victoria en el torneo, en partido que se celebró en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.



El derecho Israel Mendoza, fue el lanzador ganador, al tirar 9 entradas completas, en los que se enfrentó a 28 bateadores, le pegaron 2 aislados imparables, no le anotaron carreras, recetó 9 ponches, golpeó a uno. Perdió el encuentro Adrián Gómez.



La gran ofensiva de los Azucareros la comandaron Carlos González, de 4-1, una carrera remolcada; Daniel Polo, de 3-2, una anotada, una empujada; Guillermo Fernández, de 3-2, 2 anotadas. Abraham Robles, de 3-1, un doble; Joshua Salter, de 3-1, fueron los mejores al bate por los darienitas.



Coclé anotó 5 carreras, conectaron 8 inatrapables, no cometieron errores en el campo de juegos. Mientras que por Darién, no anotaron carreras, conectaron 2 imparables, cometieron 2 errores al campo de juegos.



Bocas del Toro derrota a Occidente



El relevo Eddie Serrano, con gran labor monticular, llevó a Bocas del Toro a sumar victoria ante Chiriquí Occidente, 7 carreras por 5, en desafío disputado en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.



Serrano, lanzó 6 entradas 2 tercios, en donde se enfrentó a 24 bateadores, que le pegaron 4 indiscutibles, le anotaron 4 carreras, ponchó a 9, boleó a 2. Anótenle juego salvado a Edgar Caballero. El partido lo pierde Juan Samudio.



Cristian Valentín, de 4-2, 2 carreras empujadas; Kadiel Grenald, de 3-1, una anotada, 2 remolcadas; Víctor Ellis, de 4-3, un doble, una anotada, 2 empujadas, destacaron por los Tortugueros. Ariel Fuentes, de 3-1, una impulsada; Diomedes Famania, de 3-1, 2 anotadas, una remolcada; Roger Martínez, de 4-1, una anotada, fueron los mejores al bate por los Occidentales.



Por Bocas del Toro anotaron 7 carreras, conectaron 12 inatrapables, no cometieron errores en el campo de juegos. Por su parte Chiriquí Occidente anotó 5 carreras, conectó 7 incogibles, cometió 2 errores en el terreno.

En el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago, asistieron 35 aficionados, no se entregaron tiquetes de cortesía, para una recaudación total de B/.100.50.



Los Santos apabullo en siete entradas a Veraguas



El equipo de Los Santos apabullo a la novena de Veraguas por abultamiento de carreras en siete episodios, 18 por 6, en partido que se jugó en el Estadio Olmedo Solé, de la ciudad de Las Tablas.



Roberto Domínguez, en labor de 5 episodios completos se anexó el triunfo, enfrentándose a 21 bateadores, que le sonaron 6 imparables, le anotaron 5 carreras, ponchó a 9, concedió 3 boletos. El encuentro lo pierde Iván Atencio.



Adrián Montero consigue su imparable 115 para extender la marca en los Campeonatos Juveniles, bateó de 3-1, un doble conectado, una empujada; Emanuel Aldoban, de 5-4, 2 dobles, 3 anotadas, 3 remolcadas; Roberto Domínguez, de 5-2, un doble, 2 anotadas, 3 impulsadas, fueron los mejores por los santeños.



Destacaron con el bate por Los Indios, Luis Espino, de 4-2, 2 dobles, una anotada, una impulsada; Víctor Olmos, de 4-2, una anotada, una remolcada; Francisco Tejada, de 1-1, una empujada.



Los Santos anotó 18 carreras, conectó 20 incogibles, no cometió errores al terreno de juegos. Por su parte Veraguas anotó 6 carreras, conectó 7 imparables, y cometió 7 errores en el terreno de juegos.



Entraron al Estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas, 389 aficionados que dejaron una recaudación total de B/.970.50. Se otorgaron 153 tiquetes de cortesía.



Vaqueros Oeste consiguen triunfo ante Los Potros



El relevó Francisco Cárdenas, con gran labor en la lomita, señaló el camino para que Los Vaqueros del Oeste consiguiera victoria, 9 carreras por 1, ante la novena de Panamá Este, en partido que se jugó en el Estadio Horacio Mena de Chepo.



Cárdenas, trabajó 4 entradas completas, se enfrentó 14 bateadores, que le conectaron 2 imparables, no le anotaron carreras, ponchó a 2, golpeó a uno. El partido lo pierde Ángel Arcia.



Benyamin Bailey, de 4-2, una carrera anotada, una empujada; Oscar Medina, de 5-2; Antonio Herrera, de 4-2, un doble, una anotada, encabezaron la artillería de Los Vaqueros.



Noel Suárez, de 3-1, una remolcadas; Eric Herrera, de 4-2; Ángel Miranda, de 3-2, un doble, destacaron por Los Potros.



Panamá Oeste anotó 9 carreras, conectó 10 imparables, no cometió errores en el terreno de juegos. Panamá Este anotó una carrera, conectó 7 incogibles, cometió 2 errores en al campo de juegos.

En el Estadio Horacio Mena de Chepo, asistieron 310 aficionados, se entregaron 101 cortesías, para una recaudación total de B/.808.50.

Herrera triunfa agónicamente sobre Chiriquí



Una gran labor del relevo Mario Tello, permitió un agónico triunfo de Herrera sobre Chiriquí, 4 carreras por 3, viniendo de atrás, en partido que se jugó en el Estadio Rico Cedeño de la ciudad de Chitré.



Tello que entró en labor de relevó, trabajó 6 entradas un tercio, para anotarse el partido ganado, se enfrentó 24 bateadores, que le conectaron 7 imparables, le anotaron 1 carrera, ponchó a 2, concedió 2 boletos.

El partido lo pierde Erick Serrano. Jorge Calderón, de 3-1, una carrera empujada; Orlando González, de 3-1, una remolcada; Dayan Villarreal, de 3-2, un doble, una anotada, una empujada, encabezaron la artillería ganadora.



Dereck Aizpurúa, de 4-2, una remolcada; Erick Barría, de 5-1, una empujada; Jorge Rodríguez, de 4-4, una anotada, una impulsada, destacaron por los derrotados.



Herrera anotó 4 carreras, conectó 7 imparables, cometió 2 errores en el terreno de juegos. Chiriquí anotó 3 carreras, conectó 10 incogibles, no cometió errores en al campo de juegos.



En el Estadio Horacio Mena de Chepo, asistieron 299 aficionados, se entregaron 269 cortesías, para una recaudación total de B/.772.50.



Partidos para hoy viernes 25 de enero



Los partidos para este viernes 25 de enero se inician a las 3:00 p.m. entre Darién vs Bocas del Toro seguido a la 7:00 p.m. Chiriquí vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos; Occidente vs Coclé en el Estadio de Miraflores; Colón vs Panamá Oeste en el Estadio Horacio Mena; Herrera vs Los Santos en el Estadio Olmedo Solé y Metro vs Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson.

Fuente: FEDEBEIS.