El mundo del deporte festejó con Mariano

Mariano Rivera volvió a hacer latir de emociones positivas a todos los panameños y también al mundo deportivo, que se volcó a las redes sociales a celebrar la inducción de ‘Mo’ al Salón de la Fama del béisbol de Estados Unidos, y de qué manera, es el único pelotero que fue electo con el 100% de los votos. Un inmortal inigualable.



Periodistas, figuras del béisbol, excompañeros y exrivales de Rivera, deportistas de otras disciplinas (nacionales y extranjeros), hasta el presidente de EE.UU., Donald Trump se sumaron a las congratulaciones al ‘cerrador más grande de todos los tiempos’.



La figura de Mariano trasciende las ramas deportivas y un ejemplo de ellos fue que los hombres de fútbol como Román Torres, Julio Dely Valdés, Hernán Darío Gómez (exDT de Panamá), enviaron por las redes sociales, vídeos donde festejan su inducción de forma unánime al Salón de la Fama.

El pasado martes Copperstown abrió sus puertas a una leyenda del béisbol. Mariano Rivera recibió los 425 votos a su favor (se necesitaban 319) por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, BBWAA por sus siglas en inglés. El único equipo en el que estuvo fueron los Yankees en el que debutó en 1995 y se retiró en 2013, donde alcanzó 652 salvamentos, cifra que lo coloca como el único pelotero en la MLB con esa marca. Su más cercano perseguidor es Trevor Hoffman, con 601.Además ganó cinco Series Mundiales y estuvo 13 veces en el Juego de las Estrellas, entre muchos otros logros.



Rivera ahora acompañará a Rod Carew, siendo los dos únicos panameños en el Salón de la Fama de la MLB. Su exaltación, al igual que la del boricua Edgar Martínez y los lanzadores estadounidenses Roy Halladay y Mike Musina, junto a Harold Baines y Lee Smith, seleccionados por un comité especial, se hará en una ceremonia en Cooperstown (condado de Otsego, Nueva York), el 21 de julio.

Congratulations to Mariano Rivera on unanimously being elected to the National Baseball Hall of Fame! Not only a great player but a great person. I am thankful for Mariano’s support of the Opioid Drug Abuse Commission and @FitnessGov. #EnterSandman #HOF2019💯 pic.twitter.com/reU1gKWHSQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de enero de 2019













Felicidades para mi compatriota Mariano Rivera. 🇵🇦 Contigo entramos todos los panameños al Salón de la Fama del Béisbol. Grande Mariano! #depanamáparaelmundo ! La Piedra pic.twitter.com/SL6iO3xMRc — Roberto Durán (@robertoduranbox) 23 de enero de 2019









What better way to debut our first Hall of Fame wallpaper than with this celebration of the Class of 2019? #HOF2019 #WallpaperWednesday pic.twitter.com/FHh0pi9CV5 — Baseball Hall ⚾ (@baseballhall) 23 de enero de 2019









Congrats to the HOF Class of 2019! Welcome to all of you! See you this summer in Cooperstown. Felicidades a mis hermanos latinos Edgar Martínez y Mariano Rivera! Enhorabuena Puerto Rico y Panama! #yeah pic.twitter.com/i40ihlTHjz — Pedro Martinez (@45PedroMartinez) 23 de enero de 2019





When athletes are voted in to a Hall of Fame, there is always disagreement. But not when it comes to my old friend, @MarianoRivera. The first baseball hall of famer who got in unanimously. EVERYONE agrees that you are a great, Mo! Well done! pic.twitter.com/mETMg3XuAQ — Pelé (@Pele) 23 de enero de 2019





We've got a few wallpapers to commemorate the day. pic.twitter.com/LO7jjjjLki — New York Yankees (@Yankees) 22 de enero de 2019





Orgullo Panameño #MarianoRivera @Yankees @MLB El mejor de todos los tiempos y primera persona elegida por unanimidad al salón de la Fama ⚾️🇵🇦👏🏻🔝 Bendiciones 🙏🏻 pic.twitter.com/CKw0pVJK51 — Román Torres (@romantorres05) 23 de enero de 2019





Hey Mo, we've got some old friends that wanted to say congrats. pic.twitter.com/enlwrVpaCc — Cut4 (@Cut4) 22 de enero de 2019