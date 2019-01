Metro saca triunfo ante el líder del campeonato Chiriquí

Manuel Meilan, conectó el imparable de oro hacia la banda izquierda en la décima entrada, con las bases llenas, para traer a la casa con la carrera del triunfo a Anel Núñez, y Panamá Metro le ganó a Chiriquí, 3 por 2, en la versión número 50 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, dedicado a Eric Espino y Elías González.

El derecho Hugo Villalobos, en labor de relevó fue el lanzador ganador al trabajar 4 entradas completas, para guiar a Metro a su octava victoria, en partido que se jugó en el Estadio Nacional Rod Carew.



Villalobos, se enfrentó a 15 bateadores, permitió un imparable, le anotaron una carrera, ponchó a 5. Cargo con la derrota el derecho Michael Contreras.



Meilan, de 5-1, una carrera remolcada; Nuñez, de 2-1, 3 anotadas; Renny Arjona, de 5-2, comandaron la ofensiva de 7 incogibles de los Metropolitanos. Víctor Del Castillo, de 5-2, una anotada, una empujadas, Erasmo Caballero, de 4-1, una remolcada; Diego Trejos, de 4-1, una anotada, fueron los mejores por los Chiricanos.



Metro anotó 3 carreras, conectó 6 imparables, cometió 2 errores en el campo de juegos. Por su parte Chiriquí anotó 2 carreras, conectó 7 imparables, no cometió errores en el terreno.



Entraron al Estadio Nacional Rod Carew de la ciudad capital, 2 mil 686 aficionados que dejaron una recaudación total de B/.9, 334.00. Se otorgaron tiquetes de cortesía.

Partido para este sábado 19 de enero

Los partidos para este sábado 19 de enero iniciando a las 3:00 p.m. serán entre, seguido a las 8:00 p.m. Chiriquí vs Metro en el Estadio Nacional Rod Carew; en el Estadio de Meteti; en el Estadio Omar Torrijos; Coclé vs Los Santos en el Estadio Olmedo Solé; Oeste vs Herrera en el Estadio Rico Cedeño, estos encuentros serán a las 7:00 p.m.