‘Chequele’, satisfecho tras poner fin a su carrera de narrador deportivo

Rafael ‘Chequele’ Samudio, considerado por los expertos como el mejor narrador deportivo en Panamá, comentó a este medio que “ha sido una gran satisfacción” trabajar en esta profesión durante los últimos 60 años, luego de anunciar su retiro este martes durante la transmisión del partido del 50° Campeonato Nacional Juvenil de Béisbol entre Panamá Oeste y Panamá Metro en el Estadio Rod Carew, por medio de la cadena de radio La Exitosa, en la que tenía 25 años de ser el encargado de llevar el programa ‘Óyeme. La Última la Traigo Yo’.



“Soy hombre de una sola palabra, ya dije en el aire que me despedí, entonces ya (no más). Yo no tengo que volverlo a hacer, claro que me duele, se me aguaron los ojos, la voz se me entrecortó, pero ya lo hice”, aseguró Samudio, ‘hecho’ en la radio, pasado por la televisión y con especialidades deportivas como el boxeo, béisbol y baloncesto. Estas tres disciplinas han sido sus grandes pasiones.



“Con las tres tuve gran satisfacción. En baloncesto me mandaban a narrar los juegos en América cuando Panamá jugaba contra Puerto Rico, Cuba y todo eso, el Mundial de La Habana, así que el baloncesto fue grande para mí. El béisbol grandísimo y el boxeo no se diga, así que las tres las disfruté”, explicó.



El comunicador radial y también comentarista deportivo, reconocido en innumerables ocasiones por su contribución al deporte, reveló que su adiós se debe la muerte de su esposa Fulvia Fernández De Samudio, de 83 años, el pasado 10 de enero, a causa de problemas en el corazón.



“Conversaba mucho con ella, ella era mi asistente, viajé mucho y siempre me llevaba a mi esposa. Le guardo cariño, amor y respeto, y por eso le dije que el día que falleciera yo me retiraba como narrador deportivo y lo he cumplido”.

Francisco Márquez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @f22marquez

Instagram: francisco22marquez