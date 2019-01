Crespo dicta clínica de natación en piscinas municipales del distrito de Panamá

El nadador olímpico panameño, Edgar Crespo, está ofreciendo clínicas de natación en las piscinas de Pueblo Nuevo y Villa Cáceres, en horario de 8:00 am a 10:00 am con los más pequeños y de 10:00 am a 12:00 m con los más grandes. De esta manera los talleres se enfocan en el desarrollo de las destrezas que cada uno de estos grupos necesita para mejorar.





De acuerdo con Edgar Crespo estas pequeñas clínicas que está realizando con los niños, en este caso de Pueblo Nuevo y mañana en Villa Cáceres, consisten en la enseñanza de diferentes técnicas para cada uno de los cuatro estilos con el objetivo de compartir conocimientos prácticos de manera que los niños implementen estas ideas en su propio quehacer como nadadores y bajo la guía de sus entrenadores.





Ariel López, entrenador de la piscina de Villa Cáceres, desde de piscina de Pueblo Nuevo, señaló que las clínicas se realizan para mejorar el desempeño de los jóvenes, especialmente los de las categorías avanzadas que ya nadan en los cuatro estilos y que está diseñado para enseñarles y corregir su desempeño técnico, de manera que los chicos puedan avanzar en sus destrezas en natación.





Agregó López, que cerca de 200 niños, niñas y jóvenes, de 6 a 17 años se benefician de estas clínicas, las cuales los preparaba para participan en el Circuito Municipal de Natación que este año comenzará en los meses de abril o mayo.





En 17 de enero les correspondió a los atletas de las piscinas de San Francisco, Alcalde Díaz, Chilibre y Pueblo Nuevo, de 8:00 a 10:00 a los niños de 7 a 10 años, y de 10:00 a 12:00 a los adolescentes de 11 a 17 años. El 18 en la piscina de Villa Cáceres, en el mismo horario, se atenderá a los niños de las piscinas de Betania, Villa Cáceres, Santa Ana y San Miguel.