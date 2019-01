Potros reviven y ganan a Coclé

Los Potros del Este dejaron tendido en el terrero de juegos a Coclé, 4 carreras por 3, en once episodios jugados, en partido que se realizó en el Estadio José De La Luz Thompson.

Luis Sánchez, que entró en labor de relevó, trabajó una entrada un tercio, para anotarse el partido ganado, se enfrentó 4 bateadores, ponchó a 2. El partido lo pierde Joan Bustavino.

Divanny Colón, de 4-1, un doble, una carrera empujada; Jorge Flete, de 4-2, una anotada, una remolcada; Erick Herrera, de 4-1, una empujada, encabezaron la artillería de Los Potros. Radameth De León, de 5-1, una remolcada; Jordán Agrazal, de 4-1, una anotada; Daniel Polo, de 3-1, una anotada.

Panamá Este anotó 4 carreras, conectó 12 imparables, cometió 2 errores en el terreno de juegos. Coclé anotó 3 carreras, conectó 6 incogibles, cometió 3 errores en al campo de juegos.

Al Estadio José De La Luz Thompson de Chepo, se otorgaron 190 boletos de cortesía, entraron 817 aficionados que dejaron en la taquilla un total de B/.2, 230.50.

Partido para este jueves 17 de enero

Los partidos para este jueves 17 de enero iniciando a las 7:00 p.m. serán entre Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Carlos Alvarado Mazola; Bocas del Toro vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos; Colón vs Darién en el Estadio de Meteti; Occidente vs Herrera en el Estadio Rico Cedeño; Coclé vs Panamá Oeste en el Estadio Horacio Mena; Panamá Este vs Metro a las 8:00 p.m. en el Estadio Rod Carew.