Chiriquí continúa con buen ritmo en el Juvenil

El bateador emergente Eric Barrios con un toque suicida en la alta de la novena entrada, trajo a la casa a Diego Trejos, con la carrera del triunfo, para que Chiriquí alcanzara su séptima victoria ante Colón, 5 por 4, en partido que se jugó en el Estadio Nacional Rod Carew, en la versión número 50 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, dedicado a Eric Espino y Elías González.

El derecho Michael Contreras, en labor de relevo, trabajo 3 episodios completos, en las que se enfrentó a 11 bateadores, permitió 2 imparables, le anotaron una carrera que empató el partido en la séptima entrada, ponchó a 3 y boleó a uno. Cargo con la derrota Jairo Cabrera.

Dereck Aizprua, de 4-1, un doble, 2 carreras remolcadas; Austin Guerra, de 3-1, una impulsada; Reginald Preciado, de 4-1, 2 anotadas, comandaron la ofensiva por los gandores.

Por su parte Josue Ayarza, de 4-2, 2 empujadas; Calixto Villarreal, de 2-2, una remolcada; Jorge Hernández, de 5-1, una anotada, fueron los mejores por el equipo perdedor.

Chiriquí anotó 5 carreras, conectó 6 imparables, cometió 3 errores en el campo de juegos. Por su parte Colón anotó 4 carreras, conectó 5 imparables, cometió 2 errores en el terreno.

Entraron al Estadio Nacional Rod Carew de la ciudad capital 799 aficionados que dejaron en la taquilla una recaudación de B/.2, 118.00.

Partido para este miércoles 16 de enero

Los partidos para este miércoles 16 de enero serán entre Los Santos vs Bocas del Toro, en el Estadio Omar Torrijos; Veraguas vs Panamá Oeste, en el Estadio Horacio Mena; Herrera vs Chiriquí, en el Estado Kenny Serracin; Panamá Metro vs Darién, en el Estadio de Meteti: Coclé vs Panamá Este, en el Estadio José De La Luz Thompson, estos partidos inician a las 7:00 p.m. Occidente vs Colón será a las 7:00 p.m. en el Estadio Rod Carew.