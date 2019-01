Occidente derrota a Los Santos en el Olmedo Solé

La ofensiva de Chiriquí Occidente respondió para lograr una importante victoria 10 por 5 ante Los Santos, en partido que se jugó en el Estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas, en la versión número 50 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, dedicado a Eric Espino y Elías González.





Alexander Caballero, trabajó con buen control, para anotarse el triunfo, con 6 episodios 2 tercios lanzados, en las que se enfrentó a 24 bateadores, permitió 6 imparables, le anotaron 2 carreras, ponchó a 4 y boleó a 4. Cargo con la derrota Carlos Barríos.





Logro de 4-1, un cuadrangular, una carrera anotada, 2 remolcadas; , de 2-1, una anotada; , de 4-2, un cuadrangular, una anotada, 2 empujadas, comandaron la ofensiva de 7 incogibles de la tropa santeña.





Por su parte Gamaliel González, de 2-2, un doble, 1 empujadas, , de 4-1, una remolcada; , de 2-1, una anotada, fueron los mejores por el equipo de .





Occidente anotó 10 carreras, conectó 8 imparables, cometió un error en el campo de juegos. Por su parte Los Santos anotó 5 carreras, conectó 12 imparables, cometió 3 errores en el terreno.





La recaudación en el Estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas, fue de B/.1, 327. 50, producto de una asistencia de 550 personas.





Partido para este martes 15 de enero



El partido para este martes 15 de enero serán entre Chiriquí vs Colón, a las 3:00 p.m., seguidamente Oeste vs Metro, ambos encuentros en el Estadio Nacional Rod Carew; Coclé vs Herrera, en el Estadio Rico Cedeño; Panamá Este vs Los Santos, en el Estadio Olmedo Solé; Veraguas vs Darién, en el Estadio de Meteti; Occidente vs Bocas del Toro, en el Estadio Omar Torrijos. Todos los partidos se inician a las 7:00 p.m.